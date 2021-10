DIRECT - Coronavirus : 62 morts et 5.558 cas supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures en France

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

19h38

62 morts et 5.558 cas supplémentaires ont été enregistrés ces dernières vingt-quatre heures en France.

19h33

Les 900 élèves du collège Joseph-Delteil de Limoux (Aude), ont été prévenus mardi que leur établissement serait fermé pendant une semaine et qu'ils devraient poursuivre leur cours à distance en raison de cas de Covid, a-t-on appris de sources concordantes.

La mesure a été prise du fait de "plusieurs cas positifs parmi le personnel enseignant et les enfants", précise la directrice de cabinet de la préfecture de l'Aude Joëlle Gras.

Selon le rectorat de l'académie de Montpellier, une trentaine de cas ont été recensés dans le collège.

Mardi en fin d'après-midi, les parents des élèves ont été informés de la suspension des cours en présentiel au sein de l'établissement.

"Ce n'est pas une fermeture du collège, souligne la préfecture, les cours seront assurés en distanciel à partir de (mercredi) et ce pendant une semaine, pour limiter tout brassage".

14h30

La crise sanitaire du Covid-19 a replongé la Sécurité sociale dans un déficit sans issue, à moins "d'engager des actions résolues" pour limiter "significativement" les dépenses, de retraites mais aussi de santé, estime la Cour des comptes dans un rapport publié mardi.

Pour sortir du "trou", il va falloir piocher. Après les pertes abyssales enregistrées en 2020 et 2021, la "Sécu" va un peu se rétablir, mais reste confrontée à "la perspective de déficits permanents dépassant 10 milliards d'euros à partir de 2024", selon la Cour des comptes.

14h25

Un organisateur de fêtes illégales en région parisienne, dont l'une avait eu pour décor un tunnel désaffecté à Paris pendant un confinement, a été condamné mardi à Bobigny à un an de prison avec sursis. Le jeune homme de 28 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny pour "mise en danger de la vie d'autrui" lors de deux fêtes illégales.

Il devra également régler 2.700 euros de contraventions pour diverses infractions relatives à l'organisation de ces soirées sans autorisation. L'une s'était déroulée dans un hangar vétuste à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), où environ un millier de personnes étaient réunies fin septembre 2020, au mépris des règles de sécurité.

13h14

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.805.049 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Plus de 235.307.680 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

11h29

Le projet de loi qui doit permettre de prolonger l'état d'urgence sanitaire et le recours au pass jusqu'à l'été 2022 sera au menu de l'Assemblée nationale le 19 octobre en première lecture, a-t-on appris mardi de source parlementaire.

Ce texte doit être présenté le 13 octobre en Conseil des ministres et être adopté définitivement avant le 15 novembre, date actuelle de fin d'application des textes sanitaires.

02h01

L'épidémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la santé mentale des enfants et des ados dans le monde, qui nécessite davantage d'investissements, s'alarme l'Unicef dans un rapport publié ce mardi.

"Les conséquences de la pandémie sont considérables, et il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Avant même qu'elle ne survienne, bien trop d'enfants souffrant de problèmes de santé mentale n'étaient pas pris en charge", assure la directrice générale de l'Unicef, Henrietta Fiore, dans un communiqué.

00h30

Deux doses de vaccin Pfizer/BioNTech sont efficaces contre les risques d'hospitalisation liée au Covid-19 et tous ses variants pendant au moins six mois, indique une étude parue dans la revue The Lancet, confirmant de précédentes estimations.

L'étude de Pfizer et du réseau de santé américain Kaiser Permanente a analysé les données médicales de 3,4 millions de personnes en Californie du Sud entre le 4 décembre 2020 et le 8 août 2021. Il en ressort que l'efficacité du vaccin contre les risques d'infection diminue avec le temps, passant de 88% dans le mois suivant l'injection de la deuxième dose à 47% après six mois. En revanche, le vaccin reste efficace à 90% contre les risques d'hospitalisations liées au Covid-19, y compris en cas d'infection au variant Delta, pour au moins six mois, souligne-t-elle.