Prise d'otages en cours à la maison d'arrêt de Condé-sur-Sarthe

Une impression de déjà-vu à Condé-sur-Sarthe. Une prise d'otages est actuellement en cours dans la maison d'arrêt de cette commune normande.

D'après un communiqué du ministère de l'Intérieur, un individu âgé de 34 ans aurait blessé un surveillant à l'oeil, et bloqué une autre surveillante dans une cellule de l'établissement. D'après les informations récoltées par CNEWS, l'homme aurait utilisé une arme blanche et profité de sa réintégration au retour de sa promenade pour passer à l'acte.

L'individu en question est un détenu condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour viol et meurtre. Il demanderait la réexament de sa peine. Les ERIS et le RAID de Rennes se rendent actuellement sur les lieux, alors que des «négociations» ont d'ores et déjà commencé d'après le ministère de l'Intérieur.

En juin 2019, deux surveillants avaient déjà été retenus plusieurs heures par un détenu dans le cadre d'une prise d'otage dans ce même centre pénitentiaire. Ils avaient finalement été relâchés.

Plus d'informations à venir.