Restauration : en manque de personnel, le secteur tente de se rendre plus attractif

Pendant la crise sanitaire, l'hôtellerie-restauration a perdu une large partie de son personnel. A présent en manque de main d'oeuvre, le secteur peine à recruter et tente de se rendre plus attractif. Ce mardi 5 octobre, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) a présenté des mesures pour attirer de nouveaux salariés.

En un an, de février 2020 à février 2021, le secteur a perdu 237.000 salariés, selon les chiffres du ministère du Travail. A l'heure actuelle, 100.000 offres d'emploi sont disponibles mais ne trouvent pas preneurs dans l'hôtellerie-restauration. Les gérants d'établissements sont parfois contraints de refuser des clients, faute de personnel pour les servir. Une situation qui pèse sur leur chiffre d'affaires, déjà fragilisé par les longs mois de crise sanitaire.

#grilledessalaires #sociale " Nous proposons d’augmenter les salaires entre 6 % et 8,5 %, voire peut-être 9 %.Si on veut mettre fin à la pénurie, il faut rémunérer les salariés à la hauteur du travail qui est fourni" https://t.co/zIqYIxWJB7 — UMIH (@UMIH_France) October 5, 2021

Pour enrayer le phénomène, le principal syndicat patronal du secteur se dit prêt à augmenter les salaires des employés de 6 à 9%. Interrogé par le Parisien, le président de la branche saisonniers de l'Umih, Thierry Grégoire, reconnaît que la «grille salariale» de l'hôtellerie-restauration est «obsolète». Pour retrouver du personnel, le syndicat est également prêt à «discuter d'un treizième mois», voire, «dans un second temps, en mars 2022, à négocier la mise en place d'un intéressement ou d'une participation».

La possibilité d'accorder «un week-end off toutes les trois ou quatre semaines» est également sur la table, mais Thierry Grégoire s'oppose en revanche à payer davantage les salariés lorsqu'ils sont mobilisés le dimanche. «Travailler quand nos clients sont en vacances ou en repos est inhérent à notre secteur d'activité», estime-t-il.

L'Umih interpelle également l'Etat pour lutter contre la «trappe à bas salaires» entretenue par «des exonérations totales versées aux entreprises qui paient à minima». Thierry Grégoire préconise plutôt de «récompenser» celles qui «paient au niveau intermédiaire», afin de «rendre du pouvoir d'achat» aux travailleurs du secteur.