L'édito d'Eugénie Bastié : «Référendum sur l'immigration, la solution ?»

Dans son édito de ce 6 octobre, Eugénie Bastié, journaliste au Figaro, revient sur la volonté de Valérie Pécresse d'organiser un «référendum sur l’immigration» si elle remporte l'élection présidentielle, en avril prochain.

Et de 5… après Michel Barnier, Eric Ciotti, Xavier Bertrand et Marine Le Pen, voilà la 5ème candidate à la présidentielle qui propose un référendum sur l’immigration. Faut-il y voir un contre-feu, alors qu’Eric Zemmour est à 15% dans les sondages ? Valérie Pécresse, qui passe à la fête de l’humanité mais ne veut pas aller aux journées du conservatisme, aurait-elle eu subitement la révélation quant à l’urgence migratoire et se serait elle converti aux valeurs du zemmourisme dont elle cherche par ailleurs tant à se distinguer ?

Ne soyons pas mauvaise langue. Fustigeant ceux qui sont dans l’incantation, Valérie Pecresse a eu le mérite de formuler une proposition construite, solide et informée, appuyée par son directeur de campagne Patrick Stefanini qui a publié récemment un livre sur le sujet. Sa proposition phare serait de fixer des plafonds maximum d’immigration, en gros des quotas, ce que proposait déjà Nicolas Sarkozy en 2008 : l’immigration « choisie » avait été un échec. Valérie Pécresse propose elle de faire entrer par référendum dans la Constitution l’alinéa suivant : « La République limite le nombre de ressortissants étrangers autorisés à séjourner en France ». Le référendum, est-ce vraiment LA solution pour pouvoir contrôler efficacement les flux migratoires ?

«Valérie Pecresse a eu le mérite de formuler une proposition construite, solide et informée»

Sans doute pas la seule, mais c’est effectivement l’une des manières de retrouver une marge d’action et de souveraineté souvent entravée aujourd’hui par les cours suprêmes. On peut prendre l’exemple du regroupement familial : le Conseil d’état avait annulé dans l’arrêt Gisti de 1978 un décret de 1977 revenant sur le regroupement familial, au motif que la protection de la vie familiale normale était un « principe général du droit » . En 1993, le Conseil constitutionnel a erigé le regroupement familial comme un principe constitutionnel, ce qui veut dire qu’aucune loi ne peut l’entraver, et qu’il faudra donc forcément passer par le référendum pour faire valoir la volonté populaire sur ce sujet.

Certains s’inquiètent à gauche de ces propositions qui fusent. « La droite et l’extrême droite à l’assaut de l’état de droit » titrait le journal Le Monde hier. D’abord, remarquons que lorsqu’ il s’agit de substituer à l’état de droit le tribunal médiatique de l’opinion comme dans certaines affaires pendant le mouvement Me Too , la gauche n’a aucun problème. Ensuite il faut dire que l’état de droit n’est pas l’état du droit. Il n’est évidemment pas question de supprimer la hiérarchie des normes, de remplacer la justice par l’arbitraire et la force, ou de s’assoir sur la déclaration des droits de l’homme, mais de le faire évoluer notre droit en fonction d’une réalité nouvelle : l’immigration massive-appelée à s’accentuer en raison de la mondialisation- et la difficulté d’intégration grandissante. L’irruption de l’immigration dans la campagne présidentielle n’a rien d’un fantasme médiatique et il serait temps d’en discuter les solutions sans hystérie ni a priori.