Pour le président de la Conférence des évêques, «le secret de la confession est plus fort que les lois de la République»

Le rapport accablant de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) a provoqué un véritable séisme au sein de la communauté catholique. S’il s’agit sans aucune ambiguïté d’une «honte» pour Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, il n'empêche que «le secret de la confession est plus fort que les lois de la République».

Le rapport Sauvé a fait état de 216.000 victimes françaises de violences ou d’agressions sexuelles de la part de religieux catholiques de 1950 à 2020, et environ 3.000 prédateurs identifiés au sein de l’Église. «Nous ne nous attendions pas à un tel chiffre, a admis Mgr de Moulins-Beaufort, interrogé ce mercredi sur franceinfo. Il faut que nous soyons beaucoup plus lucides, beaucoup plus fermes, beaucoup plus clairs, sur ce qu’on peut ou ne peut pas faire».

La Ciase a émis un certain nombre de recommandations, notamment sur l’indemnisation des victimes et la vérification des antécédents judiciaires des membres de l’Église en contact avec les mineurs, et la question de la levée du secret de la confession a aussi resurgi. Certains estiment que dans les cas où des hommes d’Église confessent des agressions sur mineurs, leurs agissements doivent être signalés aux autorités. Cependant, le président des évêques de France a déclaré : «le secret de la confession s'impose à nous et en cela, il est plus fort que les lois de la République.»

En effet, selon le droit canonique, le secret de la confession est absolument inviolable. L’Église catholique estime que le pénitent ne se confesse pas auprès d’un autre homme, mais directement auprès de Dieu. Ainsi, le prêtre, qui fait office d’intermédiaire, ne peut en aucun cas divulguer ce qui lui a été confessé, sous peine de risquer l'excommunication.

Quelle obligation dans le droit pénal ?

Cependant, le code pénal est clair : dans l’article 434-3, il est écrit noir sur blanc que «le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur (…) de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.» Les sanctions montent à cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende pour les mineurs de moins de 15 ans.

Peuvent cependant être exemptées de cette obligation légale les personnes astreintes au secret professionnel, comme les médecins, psychologues ou autres professionnels de santé ou de l’action sociale. Or un bulletin officiel du ministère de la Justice datant de 2004 indique : «une jurisprudence traditionnelle, rendue sous l'empire de l'ancien code pénal et de son article 378, mais reprise dans le cadre de la rédaction nouvelle de l'actuel article 226-13 (tribunal correctionnel de Caen 4 septembre 2001), n'avait fait aucune difficulté pour considérer que les ministres des divers cultes étaient astreints au secret professionnel» aussi bien dans le cadre de la confession que pour toute confidence qui leur sont faites en qualité de membres de l'Église.

Interrogée sur ce thème par le journal Le Monde, Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue et membre de la Ciase, a été formelle : «les membres de l’Eglise bénéficieraient-ils d’une exception ? Nous avons conclu que non. Car à l’heure où, s’agissant des violences sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables, le secret professionnel tend à se réduire, y compris pour les professionnels de santé, il ne nous paraît pas possible que ce secret puisse être opposé aux obligations de signalement et d’assistance à personne en péril.»

«Il faut que nous soyons plus fermes»

Dans le cadre des confessions qui impliquent des violences commises envers des mineurs, Éric de Moulins-Beaufort a reconnu sur franceinfo : «il faut certainement que nous soyons plus précis, plus fermes, sur le fait que les violences sexuelles sont [...] un problème d'atteinte à la vie, de crime, de meurtre, symboliquement au moins. Donc il faut que les confesseurs soient bien conscients de cela.»

Aussi, si un enfant laisse entendre ou affirme à son confesseur qu’il est ou a été victime, «il faut que nous trouvions le moyen de permettre à cet enfant de parler autrement», préconise le président de la Conférence des évêques de France. Si sa foi lui interdit de briser le secret sacramentel, le confesseur peut toutefois tenter de convaincre le pénitent d’assumer ses responsabilités et de se diriger lui-même vers les autorités.