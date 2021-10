Toulouse : un livreur rapporte un portefeuille contenant 500 euros au commissariat

Un «monsieur âgé» a récemment pu retrouver son portefeuille égaré, ainsi que tout son contenu, grâce à l'intégrité d'un livreur toulousain.

C’est dans un tweet que la police nationale de la Haute-Garonne a partagé cette bonne nouvelle. Un geste civique assez rare qui est une «belle preuve de civisme et d’honnêteté», a-t-elle souligné.

C'est un livreur qui travaille pour Uber Eats qui a trouvé ce portefeuille par terre. Il a donc décidé d’interrompre sa course pour se rendre au commissariat le plus proche et le remettre aux autorités.

La semaine dernière, une personne retrouvait un portefeuille égaré et le déposait au #commissariat. Il contenait des documents d’identité, moyens de paiement et plus de 500 € en espèces. L’ensemble était restitué à son propriétaire.



En l’enregistrant dans le registre des objets trouvés, les policiers ont dû être étonnés puisque le portefeuille égaré était complet. Il contenait différents moyens de paiements, 500 euros en espèces ainsi que des papiers d’identité.

Ce sont d’ailleurs ces derniers qui ont permis d’identifier l'heureux propriétaire du portefeuille. Le bienfaiteur, lui, a décidé de rester anonyme.