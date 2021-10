Epuisement, statut, formation... Pourquoi les sages-femmes descendent dans la rue

Après cinq mobilisations en moins d'un an, la colère des sages-femmes est toujours vive. Si vive qu'elles ont décidé d'investir la rue une nouvelle fois, ce jeudi 7 octobre. Déçue par les mesures annoncées à la mi-septembre par le ministre de la Santé, Olivier Véran, la profession dénonce «un mépris constant de la part du gouvernement».

Dans un communiqué publié mardi 5 octobre, l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF) évoque notamment «une lettre», envoyée au gouvernement le 27 septembre dernier, et restée sans réponse. Ce, alors même que la missive constatait «la situation dramatique des maternités françaises, où la sécurité des femmes et des nouveaux-nés ne tient qu'à un fil».

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Les sages-femmes se mobiliseront à nouveau jeudi 7 octobre à Paris suite aux grèves qui ont eu lieu les 24, 25 et 26 septembre.



Il est urgent d'agir.



Découvrez nos revendications pour l'avenir de la profession et la santé des femmes et des nouveau-nés. pic.twitter.com/pJrCzvaIOX

— Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes (@onssf) October 5, 2021