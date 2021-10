Étienne Mougeotte, ex-numéro 2 de TF1, est mort

Étienne Mougeotte, ex-numéro 2 de TF1, ancien patron d'Europe 1, du Journal du dimanche et du Figaro , est mort jeudi à l'âge de 81 ans.

Il avait pris sa retraite en 2018 et avait sorti en février dernier Pouvoirs, son autobiographie dans laquelle il retraçait son parcours au sein du monde médiatique.

Discret sur sa vie privée, Etienne Mougeotte était né dans un milieu modeste en mars 1940 à La Rochefoucauld en Charente. Après des études à Sciences Po Paris, le jeune journaliste avait débuté sa carrière en 1965 à Paris Normandie avant de rejoindre France Inter comme reporter, puis correspondant à Beyrouth.

Il était passé chez Europe 1 en 1968 avant d'aller à la télévision, alors la Première chaîne de l'ORTF, puis brièvement à RTL, revenant ensuite chez Europe 1 en 1973, où il fut rédacteur en chef puis directeur de l'information.

En 1981, Jean-Luc Lagardère, lui avait confié la direction du Journal du Dimanche.

Un parcours hors norme

Trois ans plus tard, il avait dirigé Télé 7 Jours. En 1987, Etienne Mougeotte avait épaulé Jean-Luc Lagardère, candidat malheureux à la privatisation de TF1. Francis Bouygues l'avait emporté et l'avait finalement embauché comme directeur d'antenne.

Le tandem formé par Etienne Mougeotte/Patrick Le Lay, PDG de la chaîne, dissemblables mais complémentaires, a transformé TF1 en véritable machine à audience. En 2014, il avait été nommé directeur des rédactions du Figaro.

Parmi ses dernières aventures professionnelles : la direction de la station Radio Classique de 2012 à 2018 et la présidence depuis 2015 du groupe de presse Valmonde, propriétaire de l'hebdomadaire conservateur Valeurs actuelles.

Affable, élégant et courtois, il était dépeint comme sensible et cultivé par ceux qui l'ont côtoyé. Vice-président de TF1 près de vingt ans, il expliquait «dissocier (ses) goûts personnels des exigences du support pour lequel (il) travaille». «J'adore l'opéra mais jamais je n'en mettrai sur TF1 à 20H30», disait-il.