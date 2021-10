Fin du masque à l'école : les 68 départements, dont 21 nouveaux, concernés

La liste des départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles primaires à partir du lundi 11 octobre a été actualisée par le gouvernement.

En plus des 47 départements annoncés en début de semaine, 21 nouveaux territoires pourront se passer du masque à l’école, soit 68 départements au total. Mais dans 33 territoires, la circulation du virus est encore trop élevée pour que les élèves puissent abandonner le masque.

Les départements concernés sont ceux où le taux d'incidence du coronavirus se situe en-dessous des 50 cas pour 100.000 habitants de façon continue.

Les 68 départements concernés

Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardennes, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Côte-d’Or- Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne- Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne- Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Seine-Maritime, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, La Réunion, et Mayotte.

Le masque n’est pas la seule restriction qui sera supprimée dans les écoles de ces départements. Toutes les activités sportives seront autorisées à l’intérieur comme à l’extérieur et les élèves ne seront plus obligés de manger par groupe de classe et de manger à la même table chaque jour.

A l'inverse, dans les 33 départements, «où une circulation élevée de l’épidémie est constatée», les élèves devront continuer à porter le masque:

Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente, Cher, Corse-du-Sud- Drôme, Gard, Hérault, Jura, Mayenne, Moselle, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne- Val-d’Oise, Guadeloupe, Martinique, et Guyane.