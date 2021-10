Le festival New Romance est de retour pour une 5e édition à Reims

Trois jours de rencontres, d’animations, de dédicaces…Avis aux fans d'histoires d'amour pimentées : le Festival New Romance est de retour pour une nouvelle édition. Cette année, ils se tiendra dans la pétillante ville de Reims (Marne), du 8 au 10 octobre.

A l’occasion de cet événement, les fidèles lectrices de New Romance pourront partager des moments privilégiés avec leurs auteurs préférés lors des masterclass et faire signer leurs ouvrages lors des séances de dédicaces.

Gaia Alexia, Kalypso Caldin, Blanka Lipinsk...

Sur la liste des stars françaises qui seront présentes, figurent notamment Gaia Alexia, qui a signé la série du «Marchand de sable», lauréat du Prix de la meilleure New Romance française au Festival New Romance en 2019 et Kalypso Caldin, connue pour ses romances fantastiques, comme «Sang à crocs».

On peut également citer Claire Zamora, l’auteure du célèbre jeu «Is It Love ?», dont vous êtes l’héroïne, Tamara Balliana, à qui l’on doit «Is It Love Adam», ou encore la romancière Morgane Moncomble, qui a conquis le public avec ses quatre premiers livres, «Viens, on s’aime», «Aime-moi je te fuis,» «Nos âmes tourmentées», «Falling Again», déjà traduits et vendus en Allemagne et en Russie.

Concernant les écrivaines anglophones, seront notamment présentes Brittainy C. Cherry, qui s'est fait un nom en France avec «The Air He Breathes» (Livre 1) de la série «The Elements», ainsi que Blanka Lipinska, l'auteure polonaise de la trilogie à succès 365 Jours, dont le premier tome a été adapté sur Netflix.

des ateliers d'écriture et des soirées

Cette 5e édition sera également rythmée par des ateliers d'écriture. Le public pourra découvrir les secrets des auteurs, apprendre à maîtriser l'art de ce genre littéraire, mais aussi proposer des projets de roman. En outre, une librairie sera ouverte tout au long du festival, où des nouveautés seront disponibles en avant-première.

Côté soirées, une séance de cinéma karaoké sera organisée vendredi soir, à 20h, au Cinémas Opéraims. Les lectrices pourront chanter et se déhancher toute la soirée au rythme de la comédie musicale culte «Mamma Mia». Mais ce n’est pas tout. Le lendemain, samedi 9 octobre, dès 23h, les visiteurs pourront participer à un dîner de gala et faire la fête jusqu’à 3h du matin en compagnie des stars de la New Romance.

A noter qu'Adriana Dreux vient d'être récompensée ce jeudi par le prix Meetic de la plus belle histoire d'amour pour «Mysterious R.», et sera présente à Reims, samedi, pour une masterclass «Ecrire un premier roman».

Festival New Romance, du 8 au 3 octobre 2021, Centre des Congrès de Reims.