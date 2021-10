Paris : 62 projets sélectionnés et 75 millions d'euros bientôt investis dans le cadre du Budget Participatif

La municipalité parisienne vient de dévoiler ce jeudi 7 octobre les résultats de son Budget Participatif, dont la priorité sera donnée cette année à la propreté et à l'adaptation aux effets du réchauffement climatique. Pour cela, près de 75 millions d'euros seront investis.

Un total de 106.326 Parisiens ont voté cette année dans le cadre du budget participatif de la ville, leur permettant ainsi de donner leur avis sur l’utilisation d'une partie des investissements de la municipalité. «Nous sommes très contents de ce chiffre, qui dépasse notre objectif de 100.000 votants», se félicite Anouch Toranian, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la participation citoyenne et du débat public, qui souligne que plus de 1,2 million d'avis ont ainsi été exprimés sur les 217 projets présentés cette année.

Un nouveau procédé de vote

Car contrairement aux années précédentes, le Budget Participatif 2021 présentait une grande nouveauté, puisque le vote s'exprimait pour la première fois «par jugement majoritaire». Concrètement, les Parisiens étaient ainsi invités à se prononcer sur 17 à 40 projets par arrondissement, dont 13 concernaient «tout Paris», et avaient – pour chacun d'entre eux – la possibilité de les classer selon 4 critères : «J’adore / Coup de cœur», «J’aime bien / C’est intéressant», «Pourquoi pas ?» et «Je ne suis pas convaincu·e».

«C'est l'innovation majeure de ce rendez-vous démocratique important [...] nous avons pris le parti que tous puissent s'exprimer sur tous les projets», explique l'élue du 15e, qui parle d'«une vraie adhésion» des Parisiens à ce nouveau procédé. A titre d'exemple, dans le 15e, ces derniers étaient ainsi invités à se prononcer sur 26 projets d'arrondissement et 13 projets parisiens. Auparavant, ils auraient seulement dû choisir leurs 8 projets préférés, 4 déclinés à tout Paris et 4 dans leur arrondissement.

Les projets «vainqueurs» sont donc ceux qui ont reçu le plus de mentions «Coup de cœur», majoritairement «plébiscités» par la population. «Une innovation démocratique», selon Anouch Toranian, qui s'inscrit dans la politique menée par la Ville de vouloir «associer les Parisiens à ce qu'on fait».

62 projets sélectionnés

Au total, 62 projets ont été sélectionnés, dont deux – respectivement budgétés à 3 et 5 millions d'euros – seront déclinés à tout Paris : «agir pour une ville plus propre» et «adaptation de la ville aux effets du changement climatique». Deux grands thèmes qui seront au cœur des investissements de la ville dans les années à venir. Les 60 autres sont des projets d'arrondissement, dont beaucoup concernent le cadre de vie et le patrimoine.

Côté propreté, quatre objectifs ont été fixés par la Ville : le soutien aux citoyens et associations impliqués dans des actions de sensibilisation au nettoyage et de réduction des déchets à Paris, le développement de poubelles innovantes et esthétiques, l'achat de nouveaux véhicules électriques et silencieux pour l’entretien des rues, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'eau et la récolte des déchets flottants.

Côté environnement, la Ville veut favoriser la production locale d'énergie solaire via une dynamique citoyenne et participative, optimiser la consommation d’eau avec la récupération d’eau de pluie, déployer des ombrières pour apporter de la fraîcheur dans l’espace public lors des vagues de chaleur ou encore proposer un diagnostic de bâtiments, en vue de la rénovation énergétique de bâtiments à base de matériaux écologiques et sains pour l'environnement, tels que la paille ou le chanvre.

Depuis 2014, 2.853 projets issus du Budget Participatif ont vu le jour à Paris. Quant aux 62 projets choisis ce jour, ils vont être transmis aux services de la Ville compétents en la matière et soumis au vote des élus parisiens réunis au Conseil de Paris – sans doute «celui du mois de décembre», annonce Anouche Toranian – pour que ces derniers valident leur financement. Les chantiers seront ensuite lancés au fur et à mesure, au même rythme qu'un projet classique porté par la Ville.