Pour son fils malade, il transforme sa voiture en Pat’ Mobile Pat' Patrouille

Pour redonner le sourire à son fils malade, un père a transformé la voiture familiale en véhicule inspiré du dessin animé La Pat’ Patrouille.

Peinte en bleu vif et recouverte d'autocollants à l’effigie de la patrouille de chiens intrépides, la Pat’Mobile de Romu Devos ne passe pas inaperçue dans les rues d’Auvillers-les-Forges, petite commune des Ardennes.

«Je ne pensais pas que ça ferait un tel buzz, rigole-t-il. Des gens s’arrêtent pour la photographier, des parents me disent que leurs enfants veulent la même», a confié le père de famille au journal l’Ardennais. Ce n’est cependant pas pour épater le voisinage que Romu Devos a transformé son Opel Astra grise en voiture de dessin animé, mais pour son fils. «Je voulais voir la joie dans ses yeux, lorsqu’il rentrait de l’école. Et c’est ce qui s’est produit. Il a couru vers elle en la découvrant.»

Le petit garçon de 4 ans s’est fait diagnostiquer un cancer «orbitaire» à la naissance, et a déjà passé plus d’un an à l’hôpital, entre chimiothérapies et opérations. C’est après cette épreuve difficile que son père a décidé de surprendre son fils en transformant lui-même sa voiture en Pat’Mobile, sachant son fils fan de la série canadienne. «C’était fou mais pas infaisable. Toute la chambre du petit tourne autour de ce dessin animé alors c’était sûr que ça lui ferait plaisir.»

Un projet qui n’est pas encore tout à fait terminé, puisque Romu Devos envisage maintenant de changer la sellerie du véhicule, avec l’aide de sa belle-mère couturière, pour lui donner les couleurs des héros d’Aventureville.