Samuel Paty : l'Education nationale encourage les hommages à l'école vendredi 15 octobre

Pour célébrer la mémoire de Samuel Paty comme il se doit, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a pris les devants. Dans une note transmise à tous les recteurs d'académie, mercredi 6 octobre, il encourage les établissements scolaires à organiser leur propre hommage le 15 octobre, soit la veille du premier anniversaire de la mort du professeur.

Samuel Paty, 47 ans, est mort le 16 octobre 2020, aux abords du collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) dans lequel il enseignait l'histoire-géographie. Il a été assassiné par Abdoullakh Anzorov, qui n'acceptait pas que l'enseignant ait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, en classe.

Pour commémorer la mort de Samuel Paty, l'Education nationale suggère aux établissements scolaires d'«organiser une minute de silence», mais aussi de «consacrer une heure de cours à un temps d'hommage et d'échanges, dont le contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leur situation respective».

Ce moment d'interaction avec les élèves à vocation à être adapté en fonction de leur âge, mais l'objectif est d'initier «un temps de réflexion et d'échanges». Selon les recommandations du ministère, il pourra prendre la forme, «à partir du cycle 3 [CM1, CM2, 6e], d'une séquence spécifique sur la construction de l'esprit critique, ainsi que sur le métier de professeur, son rôle et sa légitimité».

Des ressources mises à disposition des enseignants

Différentes ressources sont mises à disposition des professeurs pour les aider à «lancer la discussion». Des poésies, discours, textes de réflexion ou autres documents iconographiques ont été mis en ligne sur la plate-forme Eduscol, dédiée aux enseignants. Le ministère évoque notamment «une vidéo hommage de Robert Badinter sur la laïcité» ainsi que la lettre de Jean-Jaurès «Aux instituteurs et institutrices». Ces supports doivent leur fournir des pistes d'analyse et des propositions d'activité en lien avec «la liberté d'expression, les valeurs de la République et le rôle de l'Ecole».

Le collège de Conflans-Sainte-Honorine, où Samuel Paty enseignait, a prévu de lui rendre hommage le jour même de l'anniversaire de sa mort, samedi 16 octobre. D'après franceinfo, plusieurs professeurs doivent prendre la parole et les élèves ont préparé différentes interventions artistiques. Le poème «Liberté», de Paul Eluard, fera notamment l'objet d'une lecture et une statue à la mémoire de Samuel Paty sera dévoilée.