Manifestations anti-pass : quels parcours à Paris pour ce samedi 9 octobre ?

Pour le treizième week-end de mobilisation contre le pass sanitaire, plusieurs manifestations sont prévues à Paris et dans toute la France, ce samedi 9 octobre.

Malgré l’affluence dans les cortèges et rassemblements en baisse régulière depuis plusieurs semaines, les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot organise son «défilé pour la liberté». Le cortège partira de la Place de l’Alma à 14h (16e) pour se diriger vers la place Vauban (7e).

Toujours à Paris, l'«Union Citoyenne Pour La Liberté» se réunira à 13h Place du Bellay (1er) à Châtelet-les-Halles.

Le .@canardenchaine merci de révéler un peu les dessous sombre du « conseil de défense » du tyran Macron. Rien de sanitaire et solidaire ce #passSanitaire totalitaire . #CORRUPTION et conflits d'intérêts sont le cœur de la macronie. Ouvrez les yeux on n'est pas en démocratie.

Les gilets jaunes appellent également à manifester à partir de 12h à la Bibliothèque François Miterrand, quai Mauriac (13e). Le cortège à destination de la Place de Clichy (9e) partira à 14h30.

Manifestation #GiletsJaunes ce SAMEDI #9octobre à Paris.





RDV a 12h00 Bibliothèque François Mitterrand (quai François Mauriac)



Départ du cortège a 14H30





▪Retrait du #PASSSANITAIRE



▪Non à l'obligation vaccinale



▪Justice sociale et fiscale pour tous

Des interdictions à Rouen et Épinal

Alors que d’autres manifestations sont prévues dans le reste de la France, à Marseille, à Lyon, ou encore à Rennes ou à Rouen, le préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand a interdit la manifestation anti-pass sanitaire dans une partie du centre-ville de Rouen. Une décision vivement dénoncée par Florian Philippot sur Twitter.

Manifestation anti #PassSanitaire : le préfet interdit tout rassemblement samedi à Rouen.



Pourtant c’est un droit constitutionnel !



Manifestation anti #PassSanitaire : le préfet interdit tout rassemblement samedi à Rouen. Pourtant c'est un droit constitutionnel ! La France, ce pays de plus en plus tyrannique ! Que les derniers endormis se réveillent !

La préfecture de Seine-Maritime justifie «des risques de troubles à l’ordre et à la sécurité publics qu’engendrerait une présence de manifestants dans le périmètre» dédié à une autre manifestation «La rue aux enfants». Le non-respect de cette interdiction sera sanctionné de six mois de prison et 7.500 euros d’amende pour les organisateurs de la manifestation. Les participants, eux, encourent une contravention de 135 euros.

A Épinal, dans les Vosges, le préfet reconduit l’arrêté interdisant le périmètre du centre-ville de 12h à 20h.

INFORMATION



Manifestation du samedi 9 octobre 2021 à Épinal : reconduction du périmètre d'interdiction de manifester dans certaines rues et espaces publics.



Toutes les infos https://t.co/XeUd49jLfI"

Samedi dernier, moins de 50.000 personnes sont descendues dans les rues de l’Hexagone selon un décompte du ministère de l'Intérieur. Dans la capitale où cinq cortèges étaient organisés, près de 5.000 personnes ont défilé.