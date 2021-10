Piratage informatique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) : un homme interpellé

Ce vendredi 8 octobre, un homme a été interpellé dans le cadre de l’enquête sur le piratage qui a eu lieu l’été dernier dans le système informatique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), a-t-on appris Les données de santé de près d’1,4 million de personnes avaient été dérobées.

Les enquêteurs de la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) de la police judiciaire parisienne ont arrêté le suspect mercredi dernier. C’est grâce au traçage informatique que la police a pu remonter jusqu’à un jeune homme de 22 ans qui est domicilié à Ollioules situé dans le département du Var.

De plus, comme le révèle le JDD, ce dernier, qui a été déféré dans la matinée de ce 8 octobre, se cataloguait comme un anti-pass sanitaire et avait revendiqué son action sur les réseaux sociaux.

Mi-septembre, de nombreux Français avaient eu la mauvaise surprise de recevoir un courrier d’excuses provenant de l’AP-HP, indiquant avoir été victime d’un vol de données personnelles. Le piratage en question opéré «presque exclusivement» lors des tests de dépistages du Covid-19 en Ile-de-France au cours de l’année 2020.

«un service sécurisé de partage de fichiers»

L’AP-HP avait alors précisé que c’était «un service sécurisé de partage de fichiers» qui avait été piraté, et non pas le fichier national des tests de dépistage (SI-DEP). Ce dernier était «utilisé de manière très ponctuelle en septembre 2020» dans le cadre de la transmission d’informations «utiles au +contact tracing+» auprès de l’Assurance maladie et aux autres agences régionales de santé (ARS).

Les données volées comprenaient les «noms, prénoms, dates de naissance, sexes, numéros de sécurité sociale, coordonnées postales et électroniques, numéros de téléphone», des patients. Le hacker a également réussi à mettre la main sur «les identités et les coordonnées des professionnels de santé prenant les patients en charge, les caractéristiques et le résultat des tests réalisés». Toutefois, «aucune autre donnée médicale» n’a été touchée.

Pour rappel, l’AP-HP avait porté plainte auprès du procureur de Paris et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait ouvert une enquête.