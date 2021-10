Toulouse : le gérant d'un food truck soupçonné de vendre de la drogue en grande quantité

A l'issue d'une enquête poussée, les policiers de la sûreté départementale de la Haute-Garonne sont parvenus à arrêter plusieurs individus, soupçonnés de vendre de la drogue en grande quantité.

L'enquête a vu le jour au début de l'année 2021, à la suite de soupçons portés sur un homme malhonnête qui gérait un fast-food sur la zone de Sesquières, à Toulouse, selon les informations de La Dépêche.

Lors de leur investigation, les policiers se sont rendu compte que la restauration n'était qu'une activité secondaire, pour dissimuler un trafic de drogue. Des moyens techniques importants ont alors été déployés, ce qui a permis aux enquêteurs d'identifier le bras droit du chef du réseau.

Lors d'une intervention la semaine dernière, 8 personnes ont été interpellées lors d'une opération, soutenue par le Raid de Toulouse. Lors des perquisitions, plus de 10.000 euros, 250 gr de cocaïne, plus d'1,5 kg de cannabis et de résine d'herbe ont été saisis, en plus... d'un jet-ski.

Les avocats de la défense, interrogés par La Dépêche, n'ont pas souhaité donner de commentaires sur ce dossier qui met en cause des individus jusqu'à présent pas connus pour leur implication dans le trafic de stupéfiants.