Assassinat de Samuel Paty : proches, anonymes, politiques... un an après, les hommages se succèdent

Un an après, la pein et l'effroi sont toujours là. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire, était assassiné à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) lors d'une attaque terroriste. Alors que le macabre anniversaire approche, les premiers hommages commencent déjà à affluer.

Les premiers viennent notamment de collègues de l'enseignant. «On n'oubliera jamais Samuel», explique par exemple dans Libération l'une d'elle prénommée Suzanne. Elle explique comment l'événement est toujours un traumatisme pour elle et l'équipe éducative du collège. France Inter dévoile également des témoignages. Une enseignante assure avoir «le coeur serré, le coeur gros» en passant devant la salle de classe de Samuel Paty.

Le 10 octobre, La Croix rencontrait Gaëlle Paty, la soeur du professeur d'histoire. Celle-ci a raconté un petit peu l'homme qu'il était, un «intellectuel» qui tenait à «faire réfléchir ses élèves». «Mon frère c'était les livres, les livres et encore les livres», assure celle qui tient une petite librairie.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont également les anonymes qui font part de leur émotion, un an après le drame.

Dans 4 jours, cela fera un an. Ne l'oublions pas. https://t.co/yzo56XkfzE #SamuelPaty pic.twitter.com/2DUGCeIFiG

Sans tomber dans des débats inutiles, suivre les tentatives de clivages, il faut répèter haut et fort que la lutte contre la barbarie jhadistes c'est dans les verbes et les actes. RIP #SamuelPaty pic.twitter.com/mbRX78RgKX

Du côté des pouvoirs politiques, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a rendu un hommage appuyé, ce mardi 12 octobre, lors des questions au gouvernement.

Nous n’oublierons jamais Samuel Paty.



Célébrer sa mémoire signifie célébrer la Liberté, la République et l’École.



Dans toutes les écoles, tous les collèges et lycées de France, ce vendredi 15 et, en bien des lieux, samedi 16 octobre, notre pays le commémorera: pic.twitter.com/WVQ8KsHQFK

