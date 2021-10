E.Leclerc Énergies pourrait couper le courant le 15 octobre et invite à changer de fournisseur

Attention aux mauvaises surprises. Le 15 octobre prochain, E.Leclerc Energies cessera ses activités de fournisseur d'électricité. Les clients qui n'ont pas migré vers une autre entreprise risquent des coupures.

Les différents particuliers concernés ont été informés par un message envoyé le 22 septembre dernier. Aucune alternative n'a été fournie aux clients, ce qui a entrainé la colère de certains d'entre eux sur les réseaux sociaux.

Cette annonce est intervenue alors que E.Leclerc Energies compte offrir plus tard des abonnements à tarification dynamique. Ce fonctionnement, possible depuis quelques mois en France, calque le prix de l'électricité sur le marché. Chaque jour, le prix peut donc varier. Les clients peuvent se voir récompenser de fortes baisses, mais s'exposent également à des hausses. L'offre devait être disponible à l'automne, mais a été repoussée par le fournisseur.

La peur de prix prohibitifs

E.Leclerc Energies explique ce choix par la volatilité du marché actuel, et notamment une forte hausse du prix de l'électricité. «Dans un contexte de fluctuations sans précédent des prix de l'électricité, et partageant les points de vigilance soulevés par plusieurs associations de consommateurs, E.Leclerc Energies a pris la décision de reporter la mise en place de son offre» à «une période plus favorable», pouvait-on lire dans un communiqué de la marque.

Numérama explique en effet qu'en lançant son offre ces jours-ci, les tarifs auraient été prohibitifs pour d'éventuels nouveaux clients. Reste à savoir si le comportement de E.Leclerc Energies ne sera pas sanctionné à leur retour par une faible confiance des utilisateurs.