Euromillions (FDJ) : voici les 10 plus gros gains remportés

Le plus gros gain de l'histoire de l'EuroMillions pourrait être remporté ce mardi 12 octobre 2021, avec une cagnotte atteignant la somme record de 220 millions d'euros. Auparavant, quelques gros jackpots ont changé la vie de nombreux chanceux.

Ce montant record, depuis le lancement de la loterie en 2004, peut être mis en jeu pendant cinq tirages consécutifs, avant d’être forcément remporté ou partagé. «A la fin de ce cycle, le plafond augmentera de 10 millions d’euros pour atteindre 230 millions d’euros.

Le même mécanisme s’appliquera jusqu’à un plafond maximum de 250 millions d’euros», a expliqué la Française des jeux (FDJ) dans un communiqué.

210.000.000 €

Le 26 février 2021, un joueur suisse a remporté le super jackpot de 210 millions d'euros mis en jeu. Jamais un gain aussi important n’avait été enregistré à l’EuroMillions, et encore moins chez nos voisins Suisse.

200.000.000 €

Le 11 décembre 2020, la cagnotte record de 200 millions d'euros a été remportée par un heureux Français.

190.000.000 €

Le 8 octobre 2019, un heureux joueur européen, pas Français, a trouvé les cinq numéros avec deux étoiles et a donc remporté la cagnotte de 190 millions d'euros mise en jeu à l'époque.

190.000.000 €

Le 6 octobre 2017, un seul gagnant, en Espagne, a remporté le gros lot.

190.000.000 €

Le 24 octobre 2014, un joueur et un seul pour toute l’Europe, au Portugal, a trouvé la combinaison gagnante.

190.000.000 €

Le 10 août 2012, les Bayford, un couple du comté du Suffolk (est de l'Angleterre), ont remporté la somme astronomique de 190 millions d’euros lors du tirage.

187.937.614 €

Le 25 juin 2013, une soirée qui restera gravée dans la mémoire d'un joueur puisque les 187.937.614 millions d'euros étaient remportés ce soir-là.

185.000.000 €

Le 12 juillet 2011, Chris et Colin Weir ont gagné 185 millions d'euros au tirage. Leur identité a été dévoilée peu après lors d'une conférence de presse. Leur billet gagnant a été acheté dans un magasin McColls de Largs, leur ville de résidence, dans le comté écossais de l’Ayshire.

183.573.077 €

Le 3 février 2006, trois gagnants du jackpot - deux en France et un au Portugal – se sont équitablement partagé ce gain, chacun d'eux recevant 61 millions d'euros.

177.724.496 €

Le 23 février 2018, deux heureux gagnants se sont partagé la cagnotte de plus de 177 millions d'euros (88.862.248 euros chacun).Les tirages de l'EuroMillions s'enchaînent depuis quelques semaines sans que personne ne parvienne à trouver les 5 bons numéros et les 2 étoiles. Ce mardi sonnera-t-il enfin le grand jour ? Si le tirage désigne un seul gagnant ce soir, ce dernier remportera la plus grosse somme de l'EuroMillions depuis 2004, date de sa création.

A qui le tour ? Les résultats du tirage de cet EuroMillions exceptionnel seront disponibles ce mardi 12 octobre 2021 sur le site FDJ.fr.