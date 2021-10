Lot : Il est privé de permis de conduire car une personne porte le même nom que lui

Un ressortissant portugais résidant à Cahors (Lot) est dans l'impossibilité d'obtenir son permis poids lourd. La préfecture refuse en effet de lui en délivrer un, au motif qu’il l'avait déjà obtenu en 1999. Poutant, l'homme assure qu’il s’agit d’un homonyme.

Au milieu de cette situation kafkaïenne, José Ferreira Teixeira se retrouve donc dans l'impossibilité de terminer sa formation de chauffeur poids lourd commencée en 2019, explique la Dépêche du Midi.

«on est désemparé»

Aidé par sa femme, il a effectué des démarches auprès de la préfecture de Nantes. Seulement, le 23 août dernier, celle-ci a continué de faire savoir à José que sa demande était refusée car un permis français lui a déjà été délivré en 1999.

Depuis, le couple compte demander un recours pour rectifier cette erreur administrative. En attendant de ne plus être confondu avec son homonyme, José ne peut pas travailler. «Il y a une faille et on est désemparé», a confié au média régional la compagne de ce dernier.