Né entre 2001 et 2003 ? Vous pouvez remporter des billets de train gratuits pour visiter l'Europe

A compter de ce mardi 12 octobre, l'Union européenne offre l'opportunité de remporter des titres de transport gratuits pour visiter l'Europe. Seule condition : être né entre le 1er juillet 2001 (inclus) et le 31 décembre 2003 (inclus).

Cette initiative, baptisée DiscoverEU, permettra de distribuer des billets de voyage à environ 60.000 jeunes européens. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 26 octobre en suivant ce lien.

Que peut-on gagner ?

Les jeunes sélectionnés pourront partir «à la découverte des paysages remarquables de l'Europe et de sa variété infinie de villes et de villages», se réjouit DiscoverEU. Une expérience qui leur permettra aussi «de rencontrer d'autres jeunes, de gagner en confiance et en indépendance et d'explorer leur identité européenne».

Concrètement, les gagnants auront le droit à des titres de transport payés par l'Union européenne, utilisables entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023. Ils choisiront entre deux options de voyage : l'option «fixe», le nombre de destinations étant limité à deux pays ou deux villes d'un même pays, ou l'option «flexible», qui leur permet de visiter autant de pays que souhaité, mais avec un nombre fixe de jours de déplacement.

Attention : seul le transport est financé par DiscoverEU. Le reste est à la charge du participant.

Qui peut participer ?

Pour participer, il faut résider dans un pays membre de l'Union européenne. Des quotas de gagnants sont d'ailleurs fixés pour chaque pays en fonction de sa population. Puisque les éditions précédentes de DiscoverEU ont été annulées à cause de la pandémie, celle-ci accepte - exceptionnellement - les candidatures de jeunes nés entre le 1er juillet 2001 (inclus) et le 31 décembre 2003 (inclus).

Les candidats peuvent s'inscrire individuellement ou en groupe de cinq maximum. Le groupe devra définir un responsable, qui se chargera de l'inscription.

Comment les gagnants sont-ils sélectionnés ?

Les participants doivent s'inscrire sur cette plate-forme avant le 26 octobre. Ils devront ensuite répondre à 5 questions à choix multiples et à une question subsidiaire. «La Commission européenne classera les candidats par nationalité, en fonction de leurs réponses au quiz et à la question subsidiaire», indique DiscoverEU.

«Si les candidatures (individuelles ou collectives) classées à égalité aux dernières places disponibles selon le quota fixé sont trop nombreuses, la Commission européenne appliquera, en dernier ressort, le principe du "premier arrivé, premier servi".» Les résultats seront communiqués par mail en janvier 2022.