Paris : «RepareSeb», un atelier de réparation du petit électroménager inauguré dans le 18e

Dédié à la réparation du petit électroménager, l'atelier «RepareSeb» a été inauguré ce mardi 12 ocotbre au 71-73, rue de la Chapelle (18e). Là, les intéressés peuvent acheter du matériel de seconde main, et faire réparer leurs appareils ménagers cassés, à un prix réduit.

Il s'agit d'«un magasin-atelier collaboratif», explique Florentin Letissier, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet. Là, il sera possible d'acquérir des appareils de la marque Seb (Rowenta, Téfal, Moulinex...) de seconde main, garantis deux ans mais aussi de faire réparer du petit électroménager tel qu'un appareil à raclette, un sèche-cheveux ou un fer à repasser.

Un projet qui porte une vraie démarche environnementale «pour allonger la durée de vie des produits» selon l'élu, alors que «beaucoup de constructeurs ont tendance à jouer sur l'obsolescence programmée en vendant des produits qui se détériorent assez vite».

Autre dimension intéressante du projet selon Florentin Letissier : la réparation sera prise en charge par «des salariés en insertion», qui seront bientôt 25 salariés. Des sans domicile fixe, des jeunes en décrochage scolaire ou encore des personnes en situation de handicap «qui peuvent grâce à cette activité commencer leur réinsertion» et commencer ainsi leur transition «vers des emplois normaux sur le marché du travail».

Un projet né de la fusion de la multinationale Seb et de l'acteur de l'économie sociale et solidaire Ares. Une «jointventure» vanté par l'adjoint parisien qui parle d'un «projet exemplaire» porté par deux acteurs économiques qu'on pourrait penser antithétiques. Et de conclure : «il faut multiplier les lieux comme cela dans tous les arrondissements. Il faudrait même qu'il y ait ce genre de commerces dans chaque rue».

RepareSeb est accessible tous les après-midi en semaine, au 71-73 rue de la Chapelle (18e). Et si dans un premier temps, les techniciens du magasin-atelier ne prendront en charge que les appareils de la marque Seb, ils devraient bientôt être en mesure de s'occuper de tous les produits.