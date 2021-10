DIRECT - Coronavirus : le port du masque à l'école ne sera plus obligatoire dans 12 nouveaux départements à partir de lundi

La situation épidémique en France évolue favorablement. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

11h13

La Russie a enregistré jeudi des records quotidiens de nouvelles infections et de décès dus au coronavirus, l'épidémie étant en plein essor du fait d'une campagne de vaccination poussive et de restrictions sanitaires très réduites.

Selon le bilan quotidien publié par le gouvernement russe, 31.299 personnes contaminées ont été dénombrées ces dernières 24 heures et 986 personnes sont mortes, des records absolus depuis le début de la pandémie.

10h04

Le Royaume-Uni a enregistré mercredi 136 décès et 42 776 contaminations, soit le plus grand nombre de nouveaux cas depuis plus de trois mois. Plus de 7 000 patients atteints du Covid sont actuellement hospitalisés

Cette résurgence épidémique n’alarme pour l’instant pas le gouvernement britannique. «Nous sommes le pays le plus libre d’Europe» s’est félicité mardi David Frost, le ministre à l’Europe.

7h13

D’après un décret paru ce matin au Journal Officiel, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'école primaire dans 12 nouveaux départements à partir de lundi. Sont concernés : l'Ain, l'Ariège, la Charente, le Cher, la Drôme, le Gard, l'Hérault, la Moselle, le Haut-Rhin, le Var, la Haute-Vienne et la Seine-et-Marne.