EuroMillions : voici les 3 régions les plus chanceuses

Un montant qui fait rêver. Ce vendredi 15 octobre, 220 millions d'euros seront à gagner à l'EuroMillions. Mais pour emporter le gros lot depuis la création de la loterie en 2004, les régions françaises ne sont pas égales.

Selon les chiffres de la FDJ, c'est l'Ile-de-France qui est en effet la plus chanceuse, avec 23 gagnants. En deuxième position, l'on retrouve la Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec 14 grands chanceux, et la Bourgogne-Franche-Comté complète le podium avec 11 vainqueurs.

La moins chanceuse est en revanche la Corse, puisque la région n'a connu qu'un seul gagnant dans son histoire. Un chiffre particulièrement bas quand on sait que la France a vu 112 personnes repartir avec le jackpot.

Le record français est de 200 millions d'euros

L'Hexagone est d'ailleurs bien classé parmi les pays les plus chanceux à ce petit jeu là. En effet, seul le Royaume-Uni fait mieux avec 114 gagnants, alors que l'Espagne possède le même total que la France. Mais comme le rappelle LCI, les trois pays ont fondé le tirage, et les autres nations participantes n'ont intégré les tirages que plus tard, ce qui donne un avantage certain.

Si un Français venait à remporter les 220 millions d'euros ce 15 octobre, il permettrait au pays de se rapprocher à une longueur des Britanniques. Mais ce n'est pas tout, il serait également titulaire d'un record, puisque la somme la plus importante gagnée par un habitant hexagonal est jusqu'à présent de 200 millions d'euros. Le concerné était originaire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.