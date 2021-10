Fabien Roussel : «Ce n'est pas en sanctionnant le porte-monnaie des Français qu'on leur fera changer leurs habitudes»

Invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi, le candidat PCF à l'élection présidentielle Fabien Roussel est revenu sur l'augmentation des prix de l'essence. Selon lui, la stratégie du gouvernement pourrait provoquer le retour d'un mouvement semblable à celui des gilets jaunes.

A la question de Laurence Ferrari qui lui a demandé si cette flambée des prix de l'énergie -gaz, électricité, essence- peut redonner naissance à un mouvement comme celui des gilets jaunes en 2018 , le député du Nord a été clair. «Bien sûr. Parce que d'abord, ce gouvernement, dans la foulée des précédents, dans la lutte pour la préservation du climat, a une obsession en tête, c'est de taxer le porte-monnaie de nos concitoyens pour les forcer, les contraindre en tapant sur le pouvoir d'achat à modifier leur comportement. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça», a tranché Fabien Roussel.

«Il y a des endroits dans la ruralité où il n'y a pas d'autre choix»

«Et notamment s'il faut agir sur l'automobile, ce n'est pas en sanctionnant le porte-monnaie, le pouvoir d'achat des Français qu'on leur fera changer leurs habitudes. D'abord il y a des endroits à la montagne, dans la ruralité, où il n'y a pas d'autre choix, ou alors il faut lourdement investir dans des arrêts de bus, de la desserte de transports collectifs», a-t-il ajouté.

«Mais surtout, ce que nous nous disons c'est que si on veut faire changer le comportement des gens pour qu'ils utilisent moins la voiture, il faut inciter beaucoup plus fortement à l'achat de véhicules d'occasion voire neufs, or aujourd'hui ces véhicules neufs sont excessivement chers. Les chutes d'immatriculations de véhicules neufs d'ailleurs sont très importantes. Et je ne vois pas moi un ouvrier, un jeune instituteur, un jeune aide-soignant, acheter un véhicule hybride à 50.000 euros !», a conclu le candidat du parti communiste.