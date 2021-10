«La police tue» : Gérald Darmanin porte plainte contre Philippe Poutou

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu’il allait porter plainte contre Philippe Poutou, candidat à la présidentielle 2022 (NPA), après ses propos contre la police.

«Les propos de M. Poutou envers la police sont insultants et indignes d’un élu de la République. Au nom du ministère, et pour défendre l’honneur de tous les policiers, je dépose plainte», a précisé le ministre sur Twitter.

Les propos de M. Poutou envers la police sont insultants et indignes d’un élu de la République. Au nom du ministère, et pour défendre l’honneur de tous les policiers, je dépose plainte. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 14, 2021

Gérald Darmanin réagissait aux déclarations de Philippe Poutou, qui a asséné mercredi sur franceinfo : «évidemment que la police tue». «Steve à Nantes (Steve Maia Caniço, ndlr), à Marseille pendant les manifs de gilets jaunes une dame qui fermait ses volets (Zined Redouane, ndlr), Rémi Fraisse il y a quelques années ; et puis il faudrait voir les chiffres précisément mais dans les quartiers populaires c’est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement», avait souligné celui qui se présente à l’élection présidentielle pour la 3e fois.

«Il y a une véritable violence policière, oui, une police qui peut tuer parce qu’elle est armée, surarmée et elle est dangereuse», avait poursuivi Philippe Poutou.

«On a des élus qui font des policiers une cible»

Des déclarations qui ont profondément heurté les forces de l’ordre, qui réclamaient cette plainte du ministre. «On a des élus qui font des policiers une cible. Il ne faut pas avoir la main qui tremble, M. Poutou est auteur présumé, pour moi, d’acte de diffamation. Lorsqu’on dit des choses qui ne sont pas vraies pour atteindre à l’honneur et la réputation de la police, on doit être poursuivi en justice», soulignait ainsi ce jeudi dans la Matinale de CNEWS, Matthieu Valet, porte-parole et secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police.

«Maintenant ça suffit ! Il faut arrêter de dire tout et n’importe quoi sur nos policiers», a-t-il également lancé. Et d’ajouter : «Les policiers protègent les Français, les Français le savent […] C’est très grave, vraiment très grave. On va avoir des voyous qui vont être encouragés par ce genre de propos.

Les propos de Philippe Poutou ont d’autant plus choqué les forces de l’ordre qu’ils interviennent quelques jours après une autre polémique sur le même sujet. Dominique Lanoë, adjoint au maire de Cachan (Val-de-Marne), avait déclaré le 30 septembre dernier lors d’un conseil municipal que «le but de la police est de protéger la population, il n’est pas de posséder des armes pour la tuer». Le ministre de l’Intérieur avait là encore réagi demandant des explications à la maire de Cachan dans un courrier.

Ce n’est pas la première fois que Gérald Darmanin annonce saisir la justice au nom de son ministère pour défendre l’institution policière. En mai dernier, il avait annoncé porter plainte contre Audrey Pulvar, alors candidate aux élections régionales, en raison, avait-t-il justifié, d'un ensemble de propos qui «viennent profondément diffamer la police de la République». Audrey Pulvar avait notamment jugé «glaçante» la manifestation des policiers du 19 mai dernier devant l’Assemblée nationale, à laquelle le ministre avait participé.