Paris : la tour Bruneseau ne verra pas le jour dans le 13e, les écologistes crient «victoire»

La tour Bruneseau ne verra finalement pas le jour. Le projet de construction de cet immeuble d'habitations haut de 100 mètres au sein du futur quartier Paris Rive Gauche (13e) a en effet été abandonné ce jeudi 14 octobre, après un vote défavorable des élus réunis au Conseil de Paris.

«Ce projet de tour anachronique et anti-écologique ne correspond pas aux nouveaux objectifs ambitieux de la Ville de Paris en matière environnementale, notamment à travers la révision de son plan local d'urbanisme bioclimatique», se sont ainsi réjouis les élus parisiens du groupe écologiste, satisfaits «d'être parvenus à stopper la construction d'une tour de 100 mètres de haut de logements privés de luxe en bord de Seine».

Une «victoire» selon ces élus écologistes, qui ont tout de même demandé à la Ville de Paris de «remettre à plat le projet d'aménagement de Bruneseau en cohérence avec les ambitions environnementales de la Ville de Paris et nos besoins en logements sociaux et très sociaux».

Un avis partagé par... les élus de la droite parisienne. «Il est temps de reprendre le dossier de bout en bout», a en effet fait savoir Jean-Baptiste Olivier, élu Changer Paris dans le 13e arrondissement, qui s'est attaqué à la politique environnementale de la majorité. «Comment peut-on, le mercredi, palabrer sur les forêts urbaines et le jeudi, passer en catimini une délibération pour construire une tour ? Ecolos le mercredi, bétonneurs le jeudi», a-t-il dénoncé.

«C'est une position d'ensemble que nous devons avoir», a-t-il ajouté, prenant l'exemple des tours duo «sorties si vite». «On parle à longueur de conseils de changement climatique, on crée une direction de la transitionécologique, on prépare un PLU baptisés bioclimatique et on laisserait construire des immeubles de grande hauteur hautement énergivores. Soyez cohérents, revoyez votre copie», a-t-il fait savoir.