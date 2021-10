Décès de Hubert Germain : la nation lui rend hommage aux Invalides

Un hommage national doit être rendu ce vendredi 15 octobre 2021 aux Invalides à Hubert Germain, le dernier Compagnon de la Libération qui s’est éteint mardi à l’âge de 101 ans.

La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, aura lieu à 15h. L’Elysée a précisé que cet hommage national «prendra la forme d'une cérémonie militaire dite d'honneurs funèbres incluant différents symboles militaires rappelant notamment son engagement dans la Légion étrangère».

Comme le rappelle la présidence, Hubert Germain avait été un «combattant de la première heure au sein des Forces Françaises Libres dès 1940» et s'était «attaché jusqu'à la fin à promouvoir et perpétuer les valeurs de la Résistance et de la Libération».

Un hommage militaire

Outre cet hommage qui se tiendra aux Invalides aujourd'hui, Emmanuel Macron présidera, le 11 novembre prochain, la cérémonie d’inhumation d’Hubert Germain à l’Arc de Triomphe puis au Mont Valérien où son corps reposera dans la crypte du mémorial de la France combattante.

Le Mont Valérien fut pendant la Seconde Guerre mondiale l’un des principaux lieux d’exécution des résistants. A la Libération, Charles de Gaulle en fera un monument commémoratif aux «Morts pour la France» tombés durant la Seconde Guerre mondiale.

Hubert Germain était l’une des 1.038 personnes à avoir reçu le titre de Compagnon de la Libération. Après la guerre, il fut élu maire puis député avant de devenir ministre sous la présidence de Georges Pompidou.