DIRECT - Coronavirus : la HAS déconseille le vaccin Moderna pour les doses de rappel

La situation épidémique en France évolue favorablement. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

15h13

Washington lèvera les restrictions d'entrée aux frontières pour les vaccinés le 8 novembre, annonce la Maison Blanche.

14h58

Pour la troisième dose de vaccin contre le Covid, les autorités sanitaires françaises recommandent d'utiliser exclusivement le vaccin de Pfizer/BioNtech et d'attendre un avis de l'agence européenne du médicament avant d'utiliser éventuellement le vaccin Moderna.

"Les annonces de diverses autorités sanitaires ont mis en lumière les inconnues qui demeurent sur la dose et la population cible pour le rappel par Spikevax® (Moderna) et justifient d’attendre que l'instance européenne apporte les précisions attendues dans le cadre de l'AMM en cours d'examen", écrit désormais la HAS dans un communiqué vendredi.

La campagne de rappel concerne en France les plus de 65 ans, les immunodéprimés et leurs proches, les personnes à risque, comme les obèses et les diabétiques, ainsi que les soignants. Dans chaque cas, il faut avoir été vacciné depuis au moins six mois.

14h11

Au Danemark, où les restrictions pour lutter contre la pandémie ont été levées début septembre, les autorités sanitaires vont proposer à tous une troisième dose de vaccin anti-Covid, a indiqué le ministre de la Santé.

11h49

Les tests Covid de confort resteront gratuits dans les territoires ultramarins en état d'urgence sanitaire, dont les Antilles, la Guyane et Mayotte, alors qu'ils sont devenus payants dans le reste de la France, selon un décret paru vendredi au Journal officiel.

Le décret rendant les tests de confort payants au 15 octobre énonce que "les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à Mayotte", ni dans les "territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est déclaré à cette date".

11h25

Avant les manifestations prévues dans la journée dans les grandes villes italiennes, les opposants à l'obligation du pass sanitaire pour travailler, entrée en vigueur vendredi, se mobilisaient à travers le pays en dressant des barrages à l'entrée des ports ou des entrepôts.

07h54

Un confinement strict de la population sera rétabli durant ce week-end en Nouvelle-Calédonie, où le recul de l'épidémie de Covid-19 est jugé insuffisant pour espérer éviter un rebond, a annoncé vendredi le gouvernement local. L'archipel est confronté depuis six semaines à une violente première vague de coronavirus, qui a fait 231 morts en six semaines dont 5 au cours des dernières 24 heures, et a contaminé près de 10.000 personnes.