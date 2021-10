L'édito de Florian Tardif : «et si Eric Zemmour avait été candidat au congrès LR ?»

Ce vendredi, l'édito de Florian Tardif est consacré à un exercice de politique fiction : et si Eric Zemmour avait été désigné par les adhérents comme candidat Les Républicains, lors du congrès organisé par le parti, le 4 décembre prochain ?

Il s’agit aujourd’hui de politique fiction puisque Christian Jacob à la tête des Républicains a écarté cette hypothèse, il y a un peu plus de deux semaines expliquant que le candidat putatif «était» je cite «dans un couloir qui n’était pas le sien (comprenez celui de Christian Jacob) et qu’il ne faisait pas partie de notre famille politique. Il ne sera pas candidat, qu’il le veuille ou non».

On ne pouvait faire plus clair. Sauf qu’au sein des Républicains, ils ont été nombreux à regretter ce choix. «Ils veulent maitriser les résultats» m’expliquait, il y a quelques jours, un cadre du parti, favorable à la participation d’Eric Zemmour à ce congrès. Pour lui, la décision d’écarter l’écrivain est tout simplement le fruit d’ambitions personnelles : «ils veulent se positionner dans une écurie présidentielle. Ne sachant pas si Eric Zemmour aurait pu leur demander ou non de le rejoindre… ils ont préféré l’écarter».

Souhaitant avoir une idée de la côte de popularité d’Eric Zemmour auprès des adhérents et anciens adhérents de droite, puisqu’on le rappelle que la droite a fait le choix d’une primaire fermée. Contrairement à 2016, seuls les adhérents pourront voter le 4 décembre prochain pour désigner le candidat LR.

Un collectif «Droite pour la France», qui représente une frange droite des LR, a réalisé une enquête. Un questionnaire, très confidentiel, a été envoyé à 10 000 personnes environ. Première question : êtes-vous adhérents, anciens adhérents ou sympathisants de droite. Deuxième question : pour la Présidentielle 2022, souhaitez-vous êtes représenté par ? Question à choix multiples, choix qui comprenaient, les candidats au congrès LR et Eric Zemmour. Résultats : 44% des quelque 500 adhérents qui ont répondu ont expliqué qu’ils souhaitaient être représentés par Eric Zemmour. 78% si l’on prend uniquement le vote des anciens adhérents LR qui ont participé à cette consultation.





Il ne s’agit pas d’un sondage, je le précise, l’échantillon n’est pas représentatif de la population, mais ces résultats posent question.



J’ai bien peur de vous décevoir Romain, et qu’à la fin de mon édito, vous ne restiez sur votre faim puisque nous n’aurons malheureusement jamais la réponse à cette question, pour les raisons que j’ai évoquées plus haut. Cependant, compte tenu des résultats de cette consultation, les organisateurs de ce questionnaire se préparent en coulisse à rejoindre Eric Zemmour. «Si c’est pour soutenir le futur Premier Ministre d’Emmanuel Macron (comprenez Xavier Bertrand ou Valérie Pecresse), nous ne sommes pas intéressés» m’expliquait l’une des personnes à l’origine de cette initiative.





«Aujourd’hui, il n’est pas grave au sein des Républicains d’être Macron-compatible… par contre ça l’est d’être Zemmour compatible», «comme si le candidat putatif ne partageait pas nos valeurs, il faut arrêter de se mentir» m’expliquait cette même personne. Reste à savoir quand et comment rejoindre Eric Zemmour, la question taraude les intéressés puisque cela signifierait, ils le savent, de quitter les Républicains. «C’est une hypothèse sérieuse, nous réfléchissons dès à présent à comment nous pourrions nous structurer», comprenez qu’Eric Zemmour n’a pas fini de troubler le jeu à droite.