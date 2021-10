Propos anti-policiers : «Nous sommes indignés et en colère», réagit Benoît Barret (syndicat Alliance)

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi, Benoît Barret, le secrétaire national Province du syndicat de police Alliance Police Nationale, est revenu sur les récents propos tenus par certains élus de gauche au sujet de la police.

Ces derniers ont tenu des propos violemment anti-policiers, a rappelé Laurence Ferrari. Un élu de la Fance Insoumise, à Cachan, a estimé que la police était armée pour tuer les Français et Philippe Poutou, lui aussi élu de la République, a affirmé : «Oui la police tue, évidemment, il y a une violence policière, au moins une quinzaine de jeunes tués par an dans les quartiers populaires, oui la police tue».

«Comment réagir à de tels propos ? Franchement les policiers sont indignés, en colère», a commencé Benoît Barret.

«C'est inacceptable»

Révolté, Benoît Barret n'a pas mâché ses mots sur le plateau de CNEWS. «Quand je vois ces personnes, et je ne peux pas dire "Monsieur", Monsieur Poutou le "Monsieur" est de trop, l’adjoint au maire de Cachan c’est pareil, il a employé des termes, "Monsieur" c’est pas possible. Lorsqu’on a des propos comme ça d’une profession qu’on ne connaît pas, lorsque ces gens sont au-delà et ne comprennent pas ce que c’est que le métier de flic, lorsqu’on ose dire élu de la République, lorsqu’on ose dire, alors qu’on veut se présenter à la Présidentielle, lorsqu’on veut faire croire aux gens par idéologie, dogmatisme, bêtise, crétinerie, lorsqu’on ose dire que les policiers aujourd’hui tuent des gens, limite par plaisir, mais c’est inacceptable !», s’est exclamé le secrétaire national Province du syndicat Alliance Police National.

Gérald Darmanin va porter plainte contre Philippe Poutou

De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, jeudi, qu'il allait déposer plainte contre le candidat à la présidentielle Philippe Poutou (NPA).

Les propos de M. Poutou envers la police sont insultants et indignes d’un élu de la République. Au nom du ministère, et pour défendre l’honneur de tous les policiers, je dépose plainte. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 14, 2021

«Les propos de [Philippe] Poutou envers la police sont insultants et indignes d'un élu de la République. Au nom du ministère, et pour défendre l'honneur de tous les policiers, je dépose plainte», a déclaré Gérald Darmanin sur son compte Twitter. La plainte sera déposée pour «injure publique», a précisé son entourage à l'AFP.

Mercredi, le candidat d'extrême gauche à la présidentielle a dénoncé, sur franceinfo, plusieurs affaires dans lesquelles la police a été mise en cause. «Steve [Maia Caniço] à Nantes, à Marseille pendant une manif des "gilets jaunes" une dame qui fermait ses volets, Rémi Fraisse il y a quelques années... Il faudrait voir les chiffres précisément mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement, a avancé Philippe Poutou. La police a tué et elle tue. Après, on peut discuter : assassinat, meurtre, accident ou bavure, ou légitime défense bien sûr.»