DIRECT - Coronavirus : plus de 40.000 manifestants contre le pass sanitaire en France

Bien que la situation épidémique en France est plutôt favorable, le nombre des contaminations est reparti à la hausse ces derniers jours. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

22h01

Ce samedi 16 octobre, 4.899 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en vingt-quatre heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 7.085.274 cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

19h41

Plus de 40.000 manifestants (40.610) contre le pass sanitaire ont été recensés samedi par le ministère de l'Intérieur, qui a comptabilisé 171 actions pour le quatorzième samedi consécutif de mobilisation. Samedi dernier, ils était environ 45.000 manifestants dans tout le pays, selon les autorités, et plus de 67.000 selon le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie avec retard son propre décompte.

L'affluence dans ces cortèges et rassemblements est en baisse régulière depuis plusieurs semaines. Le 25 septembre, 60.000 personnes avaient protesté contre le pass sanitaire imposé par le gouvernement pour contrer l'épidémie de Covid-19, selon le bilan des autorités. A Paris, 5.000 personnes ont manifesté samedi, dans quatre cortèges différents, selon le ministère.

17h12

Des affrontements entre des manifestants opposés à la mise en place du pass sanitaire et les forces de l'ordre se sont produits vendredi au CHU de Martinique, avec pour bilan trois personnes interpellées et quatre gendarmes blessés, a indiqué la préfecture. Les trois individus arrêtés, parmi lesquels deux agents hospitaliers, ont été libérés samedi après avoir passé la nuit en garde à vue au commissariat central de Fort-de-France.

Aucune charge n’a été retenue contre eux pour l’instant. Le préfet de Martinique, Stanislas Cazelles, et le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS), Jérôme Viguier ont fermement condamné les incidents survenus au CHU de Fort-de-France. «En cette période d’état d’urgence sanitaire, tous les efforts doivent converger vers la lutte contre la propagation du virus», ont-ils rappelé.

10h36

La Russie a enregistré samedi 1.002 décès du Covid-19 en 24 heures, dépassant pour la première fois la barre des 1.000 décès quotidiens depuis le début de la pandémie, alors que la campagne de vaccination du pays est au point mort. Le décompte officiel du gouvernement fait état de 1.002 décès et de 33.208 nouvelles contaminations, ce qui constitue un record pour les décès et les nouveaux cas enregistrés pour le troisième jour consécutif.

09h45

Les voyageurs vaccinés contre le coronavirus arrivant en Angleterre pourront à partir du 24 octobre effectuer au deuxième jour après leur arrivée un test antigénique, moins coûteux et plus rapide qu'un test PCR, a annoncé le gouvernement britannique. Cette mesure entre en vigueur à temps pour la semaine des vacances scolaires d'automne, qui commence le 25 octobre.

Elle exclut néanmoins les passagers en provenance des pays classés à risque, figurant sur la liste rouge.

09h01

Aucun consensus n'a pu être trouvé sur l'épineux dossier de la levée temporaire des brevets protégeant les vaccins anti-Covid, a seulement sept semaines d'une réunion ministérielle de l'OMC, a indiqué l'organisation dans un communiqué vendredi soir.

Cette question est jugée cruciale pour augmenter la production et combattre l'inégalité vaccinale par les uns, mais considérée comme un risque pour le modèle économique de l'industrie pharmaceutique par les autres.

08h50

Des milliers d'opposants à l'obligation du pass sanitaire pour travailler, entrée en vigueur vendredi en Italie, se sont mobilisés à travers le pays pour manifester et bloquer l'entrée des ports ou des entrepôts, sans incidents majeurs à déplorer après les violences du week-end dernier.

07h20

Un comité d'experts médicaux américains a voté à l'unanimité vendredi pour recommander l'autorisation d'une seconde dose du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson.

La décision pourrait aider à atténuer le sentiment d'incertitude de certains des 15 millions d'Américains qui avaient reçu une première dose mais se demandaient si elle suffirait à les protéger, particulièrement avec l'émergence du variant Delta.