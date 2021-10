Chèque carburant, baisse des taxes, forfait kilométrique… Les solutions possibles face à la hausse des prix de l’essence

Alors que la reprise économique mondiale fait grimper les prix à la pompe, le gouvernement réfléchit à la meilleure solution pour alléger la facture des Français. Des candidats à la présidentielle avancent aussi des propositions.

Le gouvernement réfléchit à un chèque carburant

Invité sur Europe 1 ce lundi 18 octobre, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a confirmé la préférence du gouvernement pour le chèque carburant, à l'image du chèque énergie. Cette aide devrait concerner les actifs les plus modestes (comme c'est le cas dans les Hauts-de-France) qui utilisent régulièrement leur voiture.

Toutes les modalités (pour qui, combien et pour combien de temps) restent encore à définir. Une source ministérielle récemment consultée par franceinfo confiait qu'il est «beaucoup plus difficile de flécher et de distribuer un chèque carburant qu'un chèque énergie» car «à salaire égal, il est compliqué d'identifier ceux qui sont vraiment pénalisés par la hausse du prix».

Bruno Le Maire a reconnu sur Europe 1 qu'il reste encore «du travail à faire» pour que ce dispositif «arrive rapidement à ceux qui en ont le plus besoin».

La baisse des taxes écartée par Bruno Le Maire

Plusieurs candidats à la présidentielle, dont Marine Le Pen (RN), Anne Hidalgo (PS) ou Arnaud Montebourg (ex-PS), prônent une baisse de la TVA sur le carburant. Fabien Roussel (PCF) et Yannick Jadot (EELV) sont eux favorables à une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) flottante qui s'adapte aux cours mondiaux. Une idée d'ores et déjà écartée par le ministre de l'Economie.

«Je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité (...) Un centime de baisse sur le litre de carburant représente un demi milliard d'euros donc c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas», a-t-il argumenté au micro d'Europe 1 ce lundi.

Bruno Le Maire sur les prix des carburants : "Je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité (...) Ça coute très cher : 1 centime de baisse du litre de carburant c'est un demi milliard d'euros"#Europe1 pic.twitter.com/gtvzmiE6Yo — Europe 1 (@Europe1) October 18, 2021

Selon lui, une baisse de la fiscalité serait une mesure «injuste» : «quelqu'un qui aurait un gros 4x4 motorisé qui fonctionne au diesel recevrait la même aide de l'Etat qu'une aide-soignante obligée de prendre sa Clio pour sillonner les routes pour faire son travail», a-t-il jugé, avant d'ajouter qu'une telle aide s’apparenterait à «une subvention à des carburants fossiles».

Déduction fiscale, hausse du forfait kilométrique...

Une autre piste envisagée est celle de la déduction fiscale sur la base des déclarations de frais réels. Ainsi, plus un automobiliste roule, moins il paye. Ce dispositif n'est pas pour l'instant privilégié par gouvernement car il concernerait uniquement ceux qui paient des impôts sur le revenu, et donc pas les plus modestes.

Candidate à la présidentielle, la présidente de l’Île-de-France Valérie Pécresse a de son côté émis l'idée d'un relèvement du plafond du forfait kilométrique pris en charge par l’employeur. «Il y a une prise en charge à moitié par les employeurs des forfaits kilométriques, peut-être qu’on pourrait envisager d’autoriser une prise en charge plus importante», a-t-elle déclaré ce dimanche 17 octobre devant le Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro.