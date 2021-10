Métavers : Facebook prévoit de créer 10.000 emplois en Europe

Facebook prévoit d'embaucher 10.000 personnes d'ici à cinq ans dans l'Union européenne pour travailler sur le «métavers», le monde parallèle numérique, le Graal de Mark Zuckerberg, le fondateur et patron du géant américain des réseaux sociaux.

Le «métavers», contraction de méta-univers, est une sorte de doublure numérique du monde physique, accessible via internet. Grâce notamment à la réalité virtuelle et augmentée, il devrait permettre de démultiplier les interactions humaines, en les libérant des contraintes physiques, via internet.

Il pourrait par exemple offrir la possibilité de danser dans une boîte de nuit avec des personnes situées à des milliers de kilomètres, mais aussi d'acheter ou de vendre des biens ou services numériques, dont beaucoup restent encore à inventer.

Il ne s'agit pas simplement de créer «une nouvelle expérience formidable», mais aussi «une vague économique qui pourrait créer des opportunités pour les gens dans le monde entier», avait expliqué Mark Zuckerberg dans une interview vidéo lors du salon Vivatech en juin dernier.

Une annonce dans un contexte tendu

L'annonce de Facebook survient dans un contexte tendu pour l'entreprise californienne, qui a besoin de redorer son blason alors qu'elle est régulièrement accusée d'ignorer les impacts sociaux négatifs de ses activités.

La dernière salve est venue début octobre de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook, qui accuse le groupe américain de pousser les adolescents à utiliser toujours plus ses plateformes, au risque de provoquer une addiction.

Aucun détail précis n'a été donné sur les pays où seront localisés les futurs emplois, ni sur le type d'emploi concernés.