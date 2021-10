Grippe : la campagne de vaccination avancée pour prévenir la «co-infection» avec le Covid-19

Cette année, la campagne de vaccination contre la grippe aura finalement quatre jours d'avance. Censée commencer le 26 à l'origine, elle a été avancée au 22 octobre, voire au 18 pour certains publics. La Direction générale de la santé (DGS) invoque la crise sanitaire pour justifier cette décision.

Dans un communiqué publié ce lundi 18 octobre, l'instance explique que la «co-circulation des virus de la Covid-19 et de la grippe» augmente «le risque de co-infection et de développement de formes graves et de décès».

Parce que tout est prêt pour la campagne de vaccination contre la grippe nous avançons son lancement :



Dès aujourd’hui en EHPAD.



Le 22/10 pour les publics prioritaires.



Vous pouvez effectuer votre rappel contre la COVID en parallèle.



Prenez soin de vous. — Olivier Véran (@olivierveran) October 18, 2021

«Afin d'encourager la synergie entre les deux campagnes de vaccination, et ne perdre aucune opportunité de vacciner contre la grippe et contre la Covid-19 les personnes les plus fragiles, les professionnels de santé pourront éditer les bons de vaccination, délivrer, et administrer le vaccin contre la grippe aux personnes ciblées par les recommandations dès le 22 octobre», écrit la Direction générale de la santé.

Au sein des Ehpad, de premières injections ont même pu être administrées dès ce lundi 18 octobre «pour permettre des séances de vaccination conjointes contre la grippe et contre la Covid-19». La DGS souligne que les deux sérums peuvent être injectés «le même jour» sans risque, mais pas dans le même bras. Elle se fie sur ce point à l'avis de la Haute autorité de Santé et ajoute : «la co-administration de plusieurs vaccins n'est pas dangereuse pour le système immunitaire et ne compromet pas leur efficacité».

Après le 22 octobre, dans les premières semaines de la campagne, le vaccin contre la grippe sera proposé en priorité «aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales». Par la suite, «cette priorisation pourra être adaptée», «en fonction de la dynamique de la campagne et des premières estimations de couverture vaccinale».

Cette année, trois vaccins anti-grippaux différents seront disponibles. La DGS précise qu'il n'y aura pas «de stock d'Etat» mais 17% de «doses supplémentaires» pourront néanmoins «être commandées directement par les pharmaciens d'officines selon le circuit habituel mis en place par les officines».