Jean-Baptiste Djebbari sur la hausse du prix de l'essence : «Il faut répondre maintenant et préparer l'avenir»

Le ministre délégué aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, était invité de La Matinale de CNEWS ce lundi 18 octobre. Il a évoqué la hausse du prix du carburant et les enjeux pour les Français.

N'ayant pas de solutions concrètes à apporter concernant la hausse du prix de l'essence, qui atteint des sommets depuis plusieurs jours dans les stations-services, Jean-Baptiste Djebbari a été attaqué par Laurence Ferrari. «On a l'impression que vous êtes déconnecté de ce que vivent les Français», lui a lancé la journaliste.

«Les responsables politiques n'ont jamais pris les décisions qui engagent l'avenir»

En réponse, le ministre a pointé les décisions de ses prédécesseurs. «Ce qui est déconnecté, c'est ce qu'ont fait tous les gouvernements précédents, a-t-il assuré. C'est de répondre maintenant, sans jamais préparer l'avenir, ça c'est très déconnecté. Parce que vous résolvez le sujet maintenant, l'année d'après il revient. Ça fait combien de fois qu'on parle de l'augmentation du prix du pétrole à l'échelle de la vie politique que vous avez commentée ? Combien de fois ? Dix fois, vingt fois, ça revient tout le temps. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, les responsables politiques n'ont jamais pris, justement, les décisions qui engagent l'avenir, donc il faut faire les deux, en même temps positif, c'est-à-dire répondre maintenant, et préparer l'avenir. Le reste, c'est la facilité de la démagogie.»

Mais Jean-Baptiste Djebbari a assuré que «la priorité de ce gouvernement, c’est d’aider les ménages qui sont les plus fragiles et les gros consommateurs de carburant». Reste à savoir la forme que prendra cette aide. Que ça passe par une revue fiscale du dispositif, par des chèques, par des aides directes aux plus gros consommateurs, c'est le Premier ministre qui l'annoncera, dans les jours, les semaines qui viennent.