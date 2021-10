Nice accueille une grande conférence internationale sur la sécurité urbaine

250 villes européennes se réuniront du 20 au 22 octobre à Nice pour la conférence internationale «Sécurité, Démocratie et Villes» organisée par le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus).

Durant trois jours, les représentants des collectivités échangeront sur les grands défis auxquels font face les villes et régions européennes pour «renforcer la sécurité urbaine.»

Réunis au palais Acropolis, les conférenciers débattront également de l’impact du changement climatique sur la sécurité ainsi que sur l’apport des technologies, notamment de l’intelligence artificielle.

Fortement impliquée sur ces thématiques, la ville de Nice mène le projet européen PACTESUR (financé par le Fonds européen de sécurité intérieure) dont l’Efus est partenaire, visant à renforcer les capacités des villes à mieux protéger les espaces publics urbains.

«L’expérimentation de la reconnaissance faciale a été une avancée importante»

« La ville est sans doute l’échelon le plus pertinent dans la lutte contre les attentats terroristes, que ce soit en matière de prévention ou de protection. Dans ce domaine, Nice est une ville pilote, explique Jean-Charles Brisard, expert de PACTESUR et spécialiste du terrorisme. On l’a encore vu pendant le Carnaval (en 2019 ndlr), avec l’expérimentation de la reconnaissance faciale qui a été une avancée importante dans ce domaine. Sur ce sujet, il est urgent que le cadre législatif évolue. En effet, l’efficacité de la reconnaissance faciale n’est plus à démontrer ».

L’édition 2017, organisée à Barcelone, avait accueilli plus de 800 participants représentant 130 autorités locales et régionales de 47 pays sur les cinq continents.

Le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus), est le seul réseau européen de collectivités territoriales dédié à la réflexion, à la coopération et au soutien des élus et de leurs équipes en matière de sécurité urbaine. Créé en 1987, il rassemble près de 250 villes et régions de 15 pays. Reconnu pour son expertise par les institutions nationales et européennes, l’Efus favorise les échanges d’expériences entre les collectivités selon le principe « les villes aident les villes ».