Vélib' : les 3.000 nouveaux vélos électriques sont (enfin) arrivés

Les utilisateurs réguliers le savent : il est difficile de trouver un Vélib' électrique en bon état. Pour remédier à cela, le groupe avait promis l'arrivée de 3.000 nouveaux vélos électriques. Avec quelques mois de retard, les voici (enfin) arrivés.

«Aujourd'hui, les vélos électriques, qui constituent 35 % de la flotte, représentent 60 % des trajets. Il y a un déséquilibre flagrant, les vélos sont fatigués», avait déjà fait savoir Sylvain Raifaud, élu parisien et président du Syndicat Autolib' Vélib' Métropole (SAVM), au printemps dernier. Une sur-utilisation qui engendrerait selon lui d'importantes opérations de maintenance.

C'est toujours aussi catastrophique Vélib', c'est vraiment fatigant https://t.co/Rw80kPHpLq — Julien Absalon (@julien_absalon) October 16, 2021

De nouveaux vélos dans 57 communes

Sur le terrain, la situation est même jugée «catastrophique» par certains usagers, usés de devoir jouer à cache-cache avec les vélos en bon état. De fait, Vélib' avait prévu de remédier à cette situation en commandant de nouveaux vélos électriques, mais c'était avant la crise sanitaire et ses conséquences sur la livraison de cette commande, prévue initialement pour cet été.

Et c'est donc avec quelques mois de retard que les nouveaux vélos électriques vont commencer à être déployés dans les 57 communes de la métropole adhérentes du service, fait savoir ce lundi 18 octobre Le Parisien, qui a également appris que ces 3.000 vélos neufs permettront de remplacer certains «en fin de vie», qui devront «être retirés du réseau» selon le SAVM.

A la fin du déploiement des nouveaux vélos, d'ici à novembre, le nombre total de Vélib' en circulation pourrait donc atteindre les 20.500 (dont 40 % de vélos électriques, contre 35 % auparavant et 60 % de mécaniques).

Une nouvelle grille tarifaire depuis août

Pour rappel, le 1er août dernier, le SAVM avait ajusté sa grille tarifaire à la hausse pour inciter les utilisateurs à emprunter les vélos mécaniques plutôt qu'électriques. La facture des abonnés mécaniques étant bien moins élevée que celle des abonnés électriques. Pour autant, à la borne, la situation ne semble pas s'être améliorée, tant les vélos électriques restent l'option privilégiée par les utilisateurs.

Concrètement, les abonnés doivent débourser 3,1 euros par mois pour l'abonnement V-Plus et 8,3 euros par mois pour l'abonnement V-Max. Les premiers peuvent emprunter à l'infini des Vélib' mécaniques pour des trajets de moins de 30 minutes ou doivent débourser 2 euros pour faire des trajets de moins 45 minutes.

Les seconds peuvent emprunter à l'infini des Vélib' mécaniques pour des trajets de moins d'une heure ainsi que des Vélib' électriques pour des trajets de moins de 45 minutes, mais sont limités à deux trajets par jours. Ensuite, à partir du 3e trajet, ils doivent s'acquitter d'un euro par location.

«On a décidé d'augmenter la durée du trajet qui est inclus dans le forfait, en passant de 30 à 45 minutes. En contrepartie, on a mis une limitation à 2 courses par jour», avait ainsi expliqué Sylvain Raifaud, soulignant que «83 % des usagers font moins de deux courses par jour». «Notre idée, c'est de dire qu'on peut faire un aller-retour longue distance en vélo électrique, mais que pour faire du plat sur la rue de Rivoli c'est mieux de prendre un vélo vert».

Pour les non abonnés, la facture est plus salée. Deux forfaits sont donc proposés : l'un à 3 euros «pas compliqué à la borne» pour la location d'un vélo électrique pour 45 minutes, et l'autre qui, pour quelques euros de plus, propose 24h de location pour faire jusqu'à 6 courses de 45 minutes en vélo électrique ou un nombre illimité en vélo mécanique.