DIRECT - Coronavirus : le pass sanitaire bientôt obligatoire pour les remontées mécaniques ?

Bien que la situation épidémique en France est plutôt favorable, le nombre des contaminations est reparti à la hausse ces derniers jours. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

09H27

Le pass sanitaire pourrait être rendu obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques cet hiver. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du tourisme, a annoncé sur Sud Radio : «C'est une réflexion qui est en cours, on se pose la question et on apportera la réponse prochainement.»

Certaines stations de ski françaises sont déjà ouvertes au public. C’est le cas de Tignes où le pass sanitaire n’est pas encore nécessaire pour les remontées. Pour Jean-Baptiste Lemoyne, ces stations «sont dans le droit commun», cependant, la possibilité d’une obligation du pass sanitaire ne doit pas être exclue selon le secrétaire d’état. «Il faut ne pas l'exclure parce que le pass, c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive», estime-t-il.

09H00

La Nouvelle-Zélande a enregistré un nombre record de cas de coronavirus. C’est le plus haut taux de contamination depuis le début de la pandémie. Ainsi, les autorités sanitaires ont annoncé 94 nouveaux cas. Un nombre de contaminations qui dépasse le précédent de 89 enregistré en avril 2020.

Face à cette recrudescence des contaminations, la Première ministre, Jacinda Ardern a abandonné sa stratégie « Zéro Covid » au profit d’une accélération de la campagne de vaccination. Environ deux-tiers de la population de Nouvelle-Zélande, en âge de l’être, ont déjà été vaccinés.

Le foyer épidémique de cette nouvelle vague de contamination se situe dans la ville d’Auckland. L’arrivée du variant Delta a fragilisé le pays jusqu’ici épargné par la pandémie.

07h03

La pandémie de coronavirus a fait au moins 4.895.733 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Avec 726.149 morts, Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé, suivis par le Brésil (603.465), l'Inde (452.290), le Mexique (284.381) et la Russie (224.310). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

06h20

Krisjanis Karins, le Premier ministre letton a annoncé hier un nouveau confinement de près d'un mois dû à la résurgence de la pandémie dans son pays et du faible taux de vaccination.

"Je m'excuse auprès de ceux qui se sont déjà fait vacciner, mais les restrictions s'appliqueront à tout le monde", a expliqué M. Karins en sortie d'une réunion avec son gouvernement. "Il y a encore trop de gens non vaccinés qui attrapent le Covid et meurent à l'hôpital", a-t-il justifié.