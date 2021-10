Finances : Près d'1 Français sur 2 à découvert au moins une fois par an

Des chiffres toujours inquiétants en dépit d'une légère amélioration. Selon une récente étude, près d'un Français sur deux (46%) se trouve aujourd'hui à découvert au moins une fois par an. Un chiffre en baisse par rapport à l’année 2020, où 51% des Français se retrouvaient dans la même situation.

Ces résultats ressortent d'une enquête réalisée par Poll&Roll pour Panorabanques, mettant en avant les habitudes de découvert des Français, et publiée ce mardi 19 octobre. Autre enseignement de cette enquête, en moyenne, le découvert des Français atteint 232 euros, c’est 14 euros de moins qu’en 2020.

Mais si 46% des Français sont à découvert au moins une fois par an, ils sont 19% à l’être tous les mois et 13% tous les trimestres (tous les trois mois, NDLR). Les raisons expliquant cette situation sont variées mais, sans surprise, dans 36% des cas ce découvert est dû à une situation financière difficile.

Une dépense imprévue est, elle, mise en cause dans 34% des cas. Enfin, une inattention dans la gestion des comptes est à l’origine de 23% des cas de découvert en 2021, toujours selon cette étude.

LE plafond de découvert dépassé dans 1 cas sur 2

Concernant la distinction suivant la composition du foyer, 58% des Français ayant des enfants estiment être à découvert au moins une fois par an, contre 39% pour les Français sans enfants.

Une disparité qui est également visible entre les différentes tranches d’âge. Plus de la moitié (51%) des 18-34 ans sont ainsi à découvert au moins une fois par an contre 38% pour les 66 ans et plus.

Enfin, si pour 79% des Français un découvert est autorisé par leur banque, cette autorisation n’empêche cependant pas 49% des concernés de dépasser leur plafond. En moyenne, ce dépassement est de 284 euros (9 euros de moins qu’en 2020).

Et le découvert peut coûter cher, surtout lorsqu’il n’est pas autorisé. Le taux nominal des agios dans le cas d’un découvert non-autorisé oscille entre 16 et 21% du montant du découvert. Pour les découverts autorisés, ce taux est compris entre 7 et 15% du montant de dépassement.