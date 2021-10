Il arnaque Amazon pour 1,5 million de dollars pendant 5 ans grâce à des cartes cadeaux

Un homme originaire du Michigan (États-Unis) est accusé d’avoir détourné près de 14.000 ouvrages scolaires en trompant Amazon pour un préjudice estimé à plus d’1.5 million de dollars (1.3 million d’euros).

Geoffrey Mark Hays Talsma opérait avec trois autres complices, a rapporté Capital d’après des informations de The Register. La combine de celui qui réside à Portage a fonctionné durant près de cinq années.

Ils louaient des livres scolaires par le biais du programme «Amazon Rental» avec plusieurs faux comptes. Ils utilisaient les cartes cadeaux Amazon pour les louer et ajoutaient des cartes «Visa Myvanilla» qui servaient de caution à Amazon au cas où les manuels n’étaient pas restitués. Ces dernières n’étaient pas nominatives.

il encourt 39 ans de prison

Et surtout elles n’étaient pas approvisionnées. Amazon n’a ainsi pas pu se faire rembourser les livres disparus. De plus, les complices appelaient le service client d’Amazon pour déclarer qu’ils n’avaient pas reçu leur commande et se faisaient ainsi directement rembourser sur leurs comptes bancaires.

Débusqués par les autorités, les accusés encourent jusqu’à trente-neuf ans de prison. Soit vingt ans pour fraude postale, et dix pour recel de biens volés, cinq pour mensonge au FBI et quatre pour vol d’identité.