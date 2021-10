Pourquoi les Accompagnants d’élèves en situation de handicap font-ils grève aujourd’hui ?

Statut précaire, formation insuffisante, salaires dérisoires... Les Accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) ne manquent pas de raisons d'être en colère. Ce mardi 19 octobre, ils ont décidé de se faire entendre lors d'une journée de grève : des rassemblements sont organisés dans plus de 80 villes de France.

Plusieurs syndicats sont à l'origine de cette mobilisation : la CGT, FO, Sud, le SNALC, le SNLC et la FSU. Représentante de cette dernière organisation et accompagnante dans un lycée professionnel des Hautes-Pyrénées, Sylvie Serrano se dit «vraiment en colère». «On a des temps partiels imposés. La plupart des AESH (ex-AVS) travaillent 24 heures par semaine et les salaires sont en dessous du seuil de pauvreté. La formation initiale et continue est ridicule et on a des statuts précaires», énumère-t-elle.

Même en Contrat à durée indéterminée (CDI), ces professionnels, des femmes à 90%, n'ont pas le statut de fonctionnaire de l'Education nationale et n'ont que 60 heures de formation initiale. Selon Anne Falciola, AESH dans un collège de l'Ain et représentante CGT, «le salaire moyen est d'environ 760 euros et l'évolution de carrière est misérable».

Pourtant, cette profession est «indispensable à la vie des écoles», insiste la secrétaire générale du Snuipp-FSU, Guislaine David. A la rentrée 2021, on comptait 125.500 AESH en France, soit une augmentation de 35% en cinq ans, d'après les chiffres de l'Education nationale. Ce alors même que 400.000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans les écoles et établissements.

«Il y a toujours beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'AESH», alerte Marion Aubry, vice-présidente de l'association TouPI, qui défend les droits des personnes handicapées. Constatant une «situation de pénurie», elle souligne «la faible attractivité du métier». Même si le ministère a mis en place une grille indiciaire rénovée pour la rémunération des AESH, les syndicats la jugent «largement insuffisante». De même, la création annoncée de 4.000 nouveaux postes pour la rentrée 2022 est bien en-deçà des besoins, selon les professionnels.

Un fonctionnement «déshumanisant»

Les AESH protestent également contre les Pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL). Mises en place en 2019 puis généralisées, ces structures sont censées mieux coordonner les interventions de ces professionnels mais, dans les faits, elles sont accusées de leur imposer le suivi d'un plus grand nombre d'élèves. «Depuis l'arrivée des PIAL, suivre quatre ou cinq élèves c'est courant, et ça l'est aussi qu'un élève puisse avoir plusieurs AESH», explique Sylvie Serrano.

Dans ce cas-là, on parle d'accompagnant «mutualisé». Un fonctionnement qui a, selon la représentante de la FSU, conduit à «des emplois du temps complètement fragmentés» mais aussi contribué à «déshumaniser cette fonction», enchérit Katia Batailler, AESH dans les Deux-Sèvres. «Quand on a trois élèves à gérer dans une même classe, un autiste, un avec des troubles de l'attention et un jeune avec des troubles «dys», la recette n'existe pas», déplore Anne Falciola.

L'exaspération est partagée du côté des parents, qui voient leurs enfants privés de tout ou partie des heures d'accompagnement auxquelles ils ont droit. Evoquant un «parcours du combattant terrible», Laetitia Sarre a fini par saisir la justice, en juin dernier. Dénonçant le non-respect du nombre d'heures d'accompagnement attribuées à son fils autiste, elle a poursuivi l'académie d'Aix-Marseille. Qui a été condamnée.