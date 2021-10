«Big John», un squelette de Tricératops vieux de plus de 66 millions d’années mis aux enchères

«Big John», le plus grand tricératops connu, est mis en vente aux enchères ce jeudi dans l’Hôtel des ventes Drouot (Paris) par la maison Giquello.

Le prix du spécimen est estimé entre 1,2 à 1,5 million d'euros par la holding française, spécialisée dans le marché de l’art.

Il est arrivé !





Big John, le plus grand tricératops du monde est à l'Hôtel Drouot.





Venez le découvrir dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi en salle 5 de 11h à 18h comme toujours l'entrée est libre et gratuite.





Il sera proposé aux enchères jeudi après-midi par @BGiquello

«Big John» possède un crâne de deux mètres de large et sera vendu avec ses quelque 200 os, ainsi que ses deux cornes mesurant plus d'un mètre, pour un ensmble complet à plus de 60% (75% pour le crâne).

MORT AU COMBAT

Le tricératops a été découvert en 2014 dans le Dakota du sud (États-Unis), par le géologue Walter W. Stein Bill. Selon Alexandre Giquello, le commissaire-priseur, il y a «une dizaine d'acheteurs possibles».

L'animal préhistorique a vécu sur Laramidia, une île-continent qui existait pendant l'époque du Crétacé supérieur, en Amérique du Nord.

Sa mort dans une plaine inondable a permis la conservation du squelette dans la vase, un sédiment sans activité biologique. Comme l'indique une lacération au niveau du crâne, il a probablement perdu la vie après un combat.

Comme nombre de ses congénères autorisés à la vente, «Big John» devrait tomber dans les mains d'un collectionneur privé, et potentiellement échapper à la science et aux musées, donc au grand public.