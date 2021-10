Le bailleur social Côte d’Azur Habitat veut remettre les condamnés au travail

Le conseil d’administration du bailleur social Côte d ‘Azur Habitat a voté à l’unanimité la signature d’une convention de partenariat avec le Service pénitentiaire d’insertion et de protection des Alpes- Maritimes (SPIP) afin «d’encourager les actions de prévention, de lutte contre la récidive et de sortie de la délinquance».

Le bailleur social s’engage sur l’accueil d’au moins dix travailleurs par an condamnés à des travaux d’intérêt général dans le cadre de peines pour délits mineurs. «Ce projet s’inscrit dans la continuité de la mission sociale assurée par Côte d’Azur Habitat qui, en plus d’apporter des solutions aux familles en difficulté, va offrir une possibilité de réinsertion sociale et donnera une seconde chance à ceux qui seront prêts à saisir la main tendue», assure Anthony Borré, le président du bailleur social.

Le SPIP veillera au respect des obligations imposées aux personnes condamnées à des peines de TIG, en lien étroit avec Côte d’Azur Habitat.

Entretien des espaces verts et nettoyage des parties communes

Les tâches effectuées devront être «utiles pour la société, contribuer à améliorer le cadre de vie des locataires», assure t-on au sein de Côte d'Azur Habitat.

Les travailleurs devront procéder à l’entretien des espaces verts, réaliser des travaux de peinture ou encore assurer le nettoyage des parties communes. Ce travail sera supervisé par des tuteurs désignés par le bailleur social.

«Ces heures de TIG feront également partie de notre programme d’amélioration du cadre de vie, assure Anthony Borré. Côte d’Azur Habitat s’est engagé dans un vaste plan pluriannuel qui vise notamment à refaire les halls, l’isolation thermique. Je m’y suis engagé et y veillerai personnellement.»

Le parc de Côte d'Azur Habitat ne compte pas moins 20 878 logements dont 16 559 répartis sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur.