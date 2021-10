L'édito d'Eugénie Bastié : «Chèque carburant, le quoiqu’il en coûte, tout le temps ?»

Dans son édito de ce mercredi 20 octobre, Eugénie Bastié, journaliste au Figaro, revient sur le projet du gouvernement de «chèque carburant», pour aider les travailleurs modestes face à la flambée des prix de l'essence.

Le prix de l’énergie s’invite dans la campagne présidentielle. Ce n’est guère étonnant. L’énergie que ce soit sous forme d’électricité, de gaz ou d’essence est le nerf invisible de nos sociétés occidentales. Bien souvent nous ne nous en rendons pas compte, habitués que nous sommes à rouler, allumer nos interrupteurs et nous chauffer. L’énergie ne représente que 8,4% du budget des ménages alors que tous leurs modes de vies repose sur celle-ci.

Le polytechnicien Jean-Marc Jancovici a bien souligné le décalage qui existe entre le coût de l’énergie et son utilité sociale. Nous ne réalisons pas notre dépendance à l’énergie.. sauf évidemment quand les prix explosent, comme en ce moment.

La thématique du «pouvoir d’achat» qu’on pouvait croire secondaire par rapport aux thèmes régaliens, revient en force dans le débat public. Avec un Emmanuel Macron qui doit faire face à ses contradictions idéologiques car lui le président libéral, se met à distribuer les prébendes de l’Etat à tous les mécontents, pour ne pas se trouver en porte-à-faux de candidats à la présidentielle qui multiplient les propositions. C’est un enjeu essentiel pour le président sortant qui comptait bien faire valoir son bilan en matière de pouvoir d’achat et d’enrichissement des français. D’où le choix de mettre en place un «chèque carburant» qui sera limité aux travailleurs les plus modestes…

Trois ans jour pour jour après les gilets jaunes, révolte on s’en souvient due à la flambée du prix de l’essence, le gouvernement est tétanisé par la possibilité d’une nouvelle jacquerie. A l’époque des gilets jaunes le «chèque énergie» avait été inventé puis retiré, suscitant une bisbille entre Emmanuel Macron qui voulait absolument acheter la paix sociale et Edouard Philippe qui veillait à la bonne tenue des deniers publics. C’était avant le Covid et l’argent magique. Aujourd’hui, qui s’étonne encore d’une nouvelle dépense ?

Evidemment, l’intention est louable : cibler le chèque en fonction des revenus permet de ne pas gaspiller l’argent public en subventionnant les week-end à Deauville des Parisiens. Mais dans son application, c’est une usine à gaz : sur quels critères trancher qui a vraiment besoin de carburant ? Que faire des effets des seuils qui feront invariablement des mécontents ?

Bref, cette solution typiquement française pose deux problèmes. D’abord l’incapacité foncière que nous avons dans notre pays à baisser les taxes : on préfère faire des chèques et créer une nouvelle catégorie administrative plutôt que réduire les impôts. Ensuite le fait que le quoiqu’il en coûte mis en œuvre par Macron pendant la crise sanitaire (et même avant pendant la crise des gilets jaunes qu’il avait là aussi réglé à coups de chèques) est devenu un réflexe politique. Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par régler, disait Henri Queille. Il n’est pas un problème qu’un chèque ne puisse régler semble dire le macronisme. Sur le long terme, l’énergie, question phare de XXIème siècle, mérite mieux que cela.