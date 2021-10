Tempête Aurore : 3 départements placés en vigilance orange «vents violents»

Après quelques jours de soleil sur la majorité de l’Hexagone, le temps se dégrade nettement ce mercredi sur la moitié nord du pays avec l'arrivée de la tempête Aurore. Trois départements de l’ouest sont par ailleurs placés en vigilance orange «vents violents».

En outre, ce sont 63 départements qui passent en vigilance jaune à cause des intempéries, dont quelques uns pour orage, pluie et inondation, mais dans la majorité des cas pour «vents violents» également. Les trois départements où les risques sont accrus et qui ont par conséquent été placés en vigilance orange sont la Manche, le Morbihan et le Finistère.

«Pour le Finistère et le Morbihan on attend des valeurs de rafales maximales entre 100 et 110 km/h, localement 120km/h sur la côte et entre 90 km/h et 100km/h, localement 110 km/h dans l'intérieur. Pour le département de la Manche, les valeurs maximales attendues sont entre 110 et 120 km/h sur la côte, très localement 130km/h et assez généralisé autour de 100km/h dans l'intérieur des terres», précise Météo France dans son bulletin.

Le préfet du Morbihan a appelé la population à la prudence sdans un communiqué, et a notamment demandé aux habitants de limiter leurs déplacements, de ne surtout pas se promener en forêt ou sur le littoral et d’être attentifs en ville à de possibles chutes d’objets.

#Vigilance orange |



Le #Morbihan est placé en vigilance orange "Vent violent"



Des rafales jusqu’à 120 km/h sur la côte et jusqu'à 110 ds les terres sont attendues ds #Morbihan ce 20 oct à/p de 17h



Soyez prudents et prenez vos précautions dès maintenanthttps://t.co/n11wFo6FE9 pic.twitter.com/ionsNMYrlQ — Préfet du Morbihan (@Prefet56) October 20, 2021

Météo France indique que cette vigilance orange sera valable dans ces trois départements de 16h ce mercredi jusqu’à environ 2h du matin jeudi, et ces données seront encore actualisées dans la journée.

Ces intempéries sont liées à l'arrivée de la tempête Aurore sur la France ce mercredi, première tempête de la saison 2021-2022 nommée par Météo France, a indiqué le service météorologique ce matin, qui a précisé que les vents pourront se faire ressentir jusque dans le Bassin parisien cette nuit.