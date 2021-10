«Big John» : le squelette du plus grand Tricératops connu adjugé 6,6 millions d'euros

Le squelette de «Big John», le plus grand tricératops connu, a été adjugé 6,6 millions d'euros ce jeudi à un particulier de nationalité américaine.

L'écart est énorme avec le prix estimé du spécimen, qui s'élevait entre 1,2 à 1,5 million d'euros, selon la maison Binoche et Giquello, spécialisée dans le marché de l’art et qui organisait la vente à l'hôtel Drouot.

Il s'agit d'un record en Europe pour une vente de fossile de dinosaure, a affirmé le commissaire-priseur. Acheté par un particulier, il pourrait malheureusement échapper à une exposition dans un musée.

Il est arrivé !





Big John, le plus grand tricératops du monde est à l’Hôtel Drouot.





Venez le découvrir dès aujourd’hui et jusqu’à jeudi en salle 5 de 11h à 18h comme toujours l’entrée est libre et gratuite.





Il sera proposé aux enchères jeudi après-midi par @BGiquello

«Big John» possède un crâne de deux mètres de large et a été vendu avec ses quelque 200 os, ainsi que ses deux cornes mesurant plus d'un mètre, pour un ensemble complet à plus de 60% (75% pour le crâne).

MORT AU COMBAT

Le tricératops a été découvert en 2014 dans le Dakota du sud (États-Unis), par le géologue Walter W. Stein Bill. Selon Alexandre Giquello, le commissaire-priseur, «une dizaine d'acheteurs possibles» pouvaient se manifester.

L'animal préhistorique a vécu sur Laramidia, une île-continent qui existait pendant l'époque du Crétacé supérieur, en Amérique du Nord.

Sa mort dans une plaine inondable a permis la conservation du squelette dans la vase, un sédiment sans activité biologique. Comme l'indique une lacération au niveau du crâne, il a probablement perdu la vie après un combat.