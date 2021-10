DIRECT - Coronavirus : le Royaume-Uni enregistre plus de 50.000 cas en 24h, une première depuis juillet

Bien que la situation épidémique en France est plutôt favorable, le nombre des contaminations est reparti à la hausse ces derniers jours. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

18h36

Le Royaume-Uni a enregistré jeudi plus de 50.000 cas de Covid-19 pour la première fois depuis la mi-juillet, confirmant la dégradation sanitaire à l'origine d'appels de plus en plus pressants à réimposer des restrictions, comme le port du masque en intérieur.

Le pays enregistre des taux de contaminations parmi les plus élevés au monde et équivalents aux niveaux de la violente vague de l'hiver dernier, à l'origine d'un long confinement. Les nombres d'hospitalisations et de décès restent moindres, mais augmentent aussi.

Le nombre de nouveaux cas journaliers a atteint jeudi 52.009 et le bilan s'est alourdi de 115 morts, atteignant 139.146 décès depuis le début de la pandémie.

16h28

Entre 80.000 et 180.000 professionnels de la santé sont morts du Covid entre janvier 2020 et mai de cette année, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé.

"C'est pourquoi il est essentiel que les professionnels de la santé soient vaccinés en priorité. Les données de 119 pays suggèrent qu'en moyenne, deux professionnels de la santé sur cinq dans le monde sont entièrement vaccinés", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en présentant les données.

14h27

Le président Vladimir Poutine ne participera à aucun évènement en personne pendant la période chômée décrétée du 30 octobre au 7 novembre en Russie du fait de l'aggravation de la pandémie de Covid-19, a annoncé le Kremlin.

"Le président poursuivra son travail par visioconférence (...) les évènements en personne, compte tenu de la situation épidémiologique difficile, n'auront pas lieu", a indiqué le porte-parole de la présidence Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.

13h44

Une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95,6% contre les formes symptomatiques de la maladie, selon une étude réalisée par les deux laboratoires publiée jeudi.

L'essai clinique de phase 3, réalisé sur "10.000 personnes de plus de 16 ans", montre "une efficacité relative de 95,6%" et "un profil de sûreté favorable", selon un communiqué.

11h39

Pourtant vacciné, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, a été contrôlé positif au Covid-19 et va se placer en quarantaine.

"Julian Nagelsmann a été testé positif au coronavirus bien qu'il soit entièrement vacciné. Il retournera à Munich séparément de l'équipe par avion médicalisé et sera placé à l'isolement", a expliqué le champion d'Allemagne sur Twitter.

L'entraîneur de 34 ans n'était pas présent mercredi soir à l'Estadio da Luz pour assister à la victoire de son équipe 4-0 en Ligue des champions face au Benfica Lisbonne. Il avait cependant fait le déplacement au Portugal mardi, mais était resté isolé à l'hôtel ensuite par précaution.

11h36

Tokyo va lever les restrictions sur les heures d'ouverture des bars et restaurants alors que les cas de coronavirus dans la capitale japonaise ont atteint leur plus bas niveau depuis 16 mois, a annoncé jeudi la gouverneure locale Yuriko Koike.

Il s'agit du dernier assouplissement des restrictions au Japon où les cas de Covid-19 sont en nette diminution depuis plusieurs semaines, une amélioration que des experts attribuent notamment à une forte accélération de la campagne de vaccination après un démarrage laborieux.

11h24

Confronté à une flambée des cas graves, Moscou a ordonné la fermeture des services non essentiels du 28 octobre au 7 novembre.

9h06

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et l'Etat ont annoncé mercredi la poursuite d'un confinement strict le week-end, jusqu'à la fin du mois d'octobre, afin d'éviter un rebond de l'épidémie de Covid-19.

Ces mesures impliquent une attestation pour tout déplacement, et également la fermeture de tous les commerces non essentiels.

Elle entre en vigueur le samedi à 14 heures jusqu'au lundi à 5 heures du matin.

Les cultes religieux seront autorisés «avec une jauge maximale d'un siége sur deux et l'obligation de présenter le pass sanitaire». Le couvre-feu est en outre maintenu, comme en semaine, de 22 heures à 5 heures du matin.

7h54

L'Inde a administré jeudi sa milliardième dose de vaccin contre le Covid-19, selon le ministère de la Santé. Il y a six mois, une flambée épidémique catastrophique menaçait le système de santé du pays.

À en croire le gouvernement, les trois-quarts des adultes de ce pays de 1,3 milliard d'habitants ont reçu une injection, et près de 30% sont complètement vaccinés. Des centaines de millions d'Indiens, mineurs, qui représentent environ 40 % de la population, n'ont cependant pas encore été vaccinés.

5h33

L’Assemblée nationale a voté pour la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, si la situation sanitaire l'exige. Le projet de loi a été adopté par seulement 10 voix d'écart, 135 voix pour et 125 contre au bout de deux jours de débats.