Grève SNCF : 1 TGV Atlantique sur 10 annulé vendredi, 1 sur 3 ce week-end

La SNCF a annoncé ce jeudi 21 octobre qu’en raison d’un appel à la grève des conducteurs lancé par trois syndicats, 1 TGV Atlantique sur 3 sera annulé samedi et dimanche, et 1 sur 10 vendredi.

L'appel à la grève commun de la CGT-Cheminots, de SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots va toucher la circulation des TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique, a précisé la SNCF dans un communiqué. Cet appel court de vendredi midi à lundi midi.

La direction de la SNCF a expliqué que l’échec de négociations avec les syndicats sur les rémunérations et conditions de travail «menées depuis plusieurs jours» était à l’origine de cet appel à la grève des cheminots de la branche Atlantique.

Une grève au début des vacances de la Toussaint

La SNCF prévient ce jeudi 21 octobre 2021 que «l'offre de transport sera réduite ce week-end sur les TGV Inoui et Ouigo de et vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie.» Cependant, elle précise que «chaque client concerné est contacté afin de l'informer sur la circulation de son train.»

L’annulation d’un train dû à la grève ouvre le droit à un remboursement ou à un échange de billet «pour une autre date et ce sans frais». La SNCF invite ceux «qui le peuvent ou qui n’ont pas encore réservé à reporter leur voyage».

Dans leurs tracts, les syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT-Cheminots expliquent leur mécontentement. Les grévistes dénoncent «la désorganisation de» l’axe TGV Atlantique, ainsi que des journées de travail «notoirement dégradées, résultant notamment de la gestion calamiteuse de la crise côté entreprise.» Congés refusés, baisses des effectifs et baisse de rémunération sont également dénoncés dans le tract des syndicats.

La grève va avoir un impact certain sur ce premier week-end des vacances de la Toussaint, qui débuteront vendredi 22 octobre 2021.