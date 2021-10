Le député du Cher Loïc Kervran dépose une plainte pour menace de mort

Le député LREM du Cher Loïc Kervran a annoncé ce jeudi 21 octobre qu'il déposait plainte pour menace de mort, après avoir reçu un message faisant référence au meurtre récent d'un député britannique.

Sur son compte Twitter, l'élu a partagé le mail qu'il a reçu mercredi. «A force de tirer sur la corde avec vos histoires de coronavirus, vous risqueriez bien de finir comme le député britannique».

J’ai reçu hier de graves menaces et vais déposer plainte. Vous jugerez par vous-même de la violence des propos qui ne devraient pas avoir leur place dans notre démocratie.



Cela n’entamera en rien ma détermination à travailler sans relâche pr nos territoires et vous toutes et tous pic.twitter.com/ea7BtTUaat

— Loic Kervran (@LoicKervran18) October 21, 2021